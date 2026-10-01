Minecraft: Mike Tomlin, exentrenador de la NFL, construyó una ciudad gigante por 12 años y así luce

La vida de un entrenador en jefe de la NFL no es sencilla, son varios días al año lejos de la familia y, en ocasiones, esto puede generar rupturas, pero una de las estrellas del emparrillado, el que fuera head coach de los Pittsburgh Steelers, Mike Tomlin, encontró una forma de conectar con sus hijos mientras estaba lejos y todo gracias al videojuego Minecraft.

En redes sociales, Tomlin sorprendió al mundo al mostrar una cara que nadie conocía. Lo meticuloso que podía ser en el campo de juego también lo llevaba al mundo virtual construyendo una ciudad en Minecraft, un proyecto personal en el que trabajó durante 12 años.

El interés de Tomlin por el famoso videojuego de bloques comenzó como una forma de convivencia familiar, observando la obsesión de sus hijos durante la secundaria. Sin embargo, rápidamente se enganchó con el modo creativo, el cual le permitía edificar sin límites de recursos.

Con el paso del tiempo, sus hijos crecieron y dejaron el juego, pero su fascinación fue en aumento. Más allá de un pasatiempo, el juego se convirtió en una válvula de escape fundamental para sobrellevar la intensa presión de dirigir en el fútbol americano profesional.

"No soy un gran televidente... me permitió desconectarme de las realidades y las presiones de la vida", confesó Tomlin, describiendo el proceso de diseño como un entretenimiento reconfortante y terapéutico.

¿Cómo es su mundo de Minecraft?

El nivel de detalle que Tomlin plasmó en su mundo digital ha sido calificado por los fanáticos como “asombroso”. Su visión urbana se desplegó alrededor de una masa de agua central rodeada de complejos departamentales de alta densidad. La ciudad cuenta con hoteles boutique con spa ejecutivo, elevadores de cristal, bares subterráneos iluminados y un complejo de departamentos con acuarios integrados en cada piso.

Su obsesión llevó a que incluso la planificación urbana fuera crítica. Para él desde la iluminación hasta los baños públicos tenían una razón estratégica de funcionar, tal como si armara una jugada para ganar el Super Bowl.

"Encontrarán un número adecuado de baños públicos... no es nada exagerado, pero para mí era importante representarlo", explicó sobre sus construcciones.

Incluso integró un área residencial llamada The View, inspirada en el departamento donde vivió su hijo durante la universidad, además de incluir una réplica de la Trump Tower construida cerca del año 2015.

Pero eso no es todo, también cuenta con estadios de beisbol y futbol americano, algo que no podía faltar.

Ahora, alejado de los emparrillados, Tomlin ya advirtió que se tomará más tiempo para mostrar el resto de la ciudad.