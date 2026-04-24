Tesla inicia producción de su robotaxi Cybercab, afirma Elon Musk

El tan anunciado robotaxi autónomo de Tesla entró en su fase de producción, afirmó este viernes su director ejecutivo, Elon Musk, al anunciar el inicio de fabricación del modelo Cybercab, un vehículo sin volante ni pedales.

El ejecutivo difundió en su red X un video promocional en el que se observa al vehículo salir de la línea de ensamblaje y circular sin conductor, acompañado del mensaje: "Cybercab empezó la producción".

Tesla inicia producción del Cybercab con despliegue gradual

El Cybercab, presentado en 2024, fue concebido como un robotaxi completamente autónomo. En ese momento, Musk proyectó su disponibilidad para 2027.

Tesla indicó esta semana que avanza hacia la “producción en volumen” tanto del Cybercab como del camión eléctrico Tesla Semi durante este año.

Durante la conferencia de resultados, Musk precisó que la producción inicial será “muy lenta”, pero que se acelerará de forma “exponencial hacia finales de año”.

Expansión del sistema autónomo y pruebas en Estados Unidos

El directivo también señaló que el sistema Full Self-Driving (FSD) sin supervisión podría operar en “una docena de estados” de Estados Unidos antes de que termine el año.

“Estamos adoptando un enfoque muy cauteloso con este despliegue”, afirmó Musk, al anticipar que la iniciativa podría ser “significativa en términos materiales el próximo año”.

Desde junio de 2025, Tesla ya ofrece acceso anticipado a servicios de robotaxi en Austin, Texas, bajo un esquema de invitación.

Competencia y retraso frente a otros operadores

El lanzamiento del Cybercab ocurre después de que Waymo, filial de Alphabet, iniciara en 2021 servicios comerciales de robotaxis en ciudades como Phoenix, San Francisco y Los Ángeles.

A diferencia de su competidor, Tesla ha optado por un sistema basado principalmente en visión artificial, en lugar de combinar sensores como lidar, lo que ha generado debate sobre seguridad y redundancia tecnológica.

Regulación, modelo de negocio y riesgos

El avance de Tesla se da en un contexto donde la conducción autónoma enfrenta desafíos regulatorios en Estados Unidos. Hasta abril de 2026, no existe un marco federal unificado para vehículos sin volante ni pedales, por lo que su implementación depende de autorizaciones estatales.

El sistema FSD continúa clasificado como asistencia de nivel 2, lo que exige supervisión humana, por lo que su evolución hacia operación totalmente autónoma requerirá validación técnica y aprobación normativa.

En el plano financiero, Tesla reportó beneficios por 477 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, mientras analistas proyectan que el negocio de software y los robotaxis podrían transformar su modelo hacia una plataforma de movilidad.

No obstante, especialistas advierten que el crecimiento del servicio dependerá menos de la capacidad de producción y más de factores como la seguridad demostrada, la aceptación pública y la claridad regulatoria.

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