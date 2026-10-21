¿Es legal? Por qué la gente está usando IA para hacer más rápidas sus Smart TV y cuál es el riesgo

Comprar una televisión inteligente puede resultar frustrante con el paso del tiempo dada la publicidad que aparece al momento de iniciar la pantalla, con recordatorios de diferentes plataformas o la venta de películas, una situación que vuelve lentos los sistemas y que, ahora, podría tener una solución que raya entre la barrera de lo permitido y lo prohibido.

Recientemente se ha visto en redes sociales y en foros de Reddit a usuarios que han quitado todo el software innecesario además de limpiar el código para dejar sus pantallas limpias, libres de anuncios en una tendencia que va ganando fuerza para volver más seguros los dispositivos, en especial luego que se ha descubierto que algunas compañías han espiado, en algunos casos, a sus usuarios.

Para lograr esta limpieza, los usuarios están recurriendo a la inteligencia artificial utilizando Claude Code o DeepSeek para personalizar sus sistemas operativos vía Wi-Fi. La premisa principal es eliminar el bloatware (aplicaciones preinstaladas de fábrica), deshabilitar el rastreo de contenido y reemplazar las interfaces pesadas por menús mínimos enfocados únicamente en las aplicaciones seleccionadas por el usuario y las entradas HDMI.

¿Cómo lo están haciendo?

El proceso no requiere modificar el hardware ni alterar el acceso raíz (root) del sistema, lo que permite revertir los cambios al estado de fábrica en cualquier momento si se desea para recuperar todas las funciones como la primera vez que se inicia la pantalla.

A través de este proceso, la IA deshabilita las aplicaciones redundantes y sustituye el menú de inicio original por un lanzador ligero que emula la simplicidad de plataformas como Apple TV, reduciendo drásticamente el consumo de memoria RAM y el retraso al navegar.

Por ahora, los usuarios han reportado con éxito el reemplazo en sistemas como Android TV, Google TV y Fire TV, abarcando marcas como Sony, TCL, Xiaomi, Hisense y Philips. De hecho, algunos han señalado que solo han tenido que escribir el modelo del televisor en el cual desean ejecutar la acción y la misma IA lo arroja sin mayor complicación.

¿Es legal realizar estas modificaciones?

Desde el punto de vista legal, el procedimiento es completamente legítimo para el usuario propietario del equipo. Al no romper cifrados protegidos por derechos de autor ni distribuir software pirata, la práctica se limita a la gestión de permisos, desinstalación de aplicaciones secundarias y personalización de la interfaz del dispositivo.

Sin embargo, este movimiento puede generar que algunas compañías desconozcan la garantía y, en caso de una falla, negar la reparación del producto.