Prosus lleva la IA agéntica a las empresas: de semanas de trabajo a solo 30 minutos

La inteligencia artificial comienza a dejar de ser únicamente una herramienta para generar contenido. Su siguiente etapa está en la operación: crear aplicaciones, analizar información y automatizar procesos antes dependientes de equipos técnicos.

Prosus, grupo tecnológico detrás de Despegar e iFood, anunció ToqanClaw, una plataforma de inteligencia artificial agéntica que permite a empresas y emprendedores desarrollar aplicaciones, tableros y automatizaciones mediante instrucciones en lenguaje natural.

La propuesta cobra especial relevancia en México, donde las micro, pequeñas y medianas empresas representan 99.8 % de los establecimientos del país. Para muchas de ellas, construir herramientas sin contratar desarrolladores puede reducir una de las principales barreras para adoptar tecnología: la falta de recursos técnicos internos.

La solución fue probada durante 18 meses en Prosus, donde se han creado 60 mil agentes y 10 mil aplicaciones, incluidas herramientas creadas sin experiencia previa en programación.

"Todo el mundo tiene un buen modelo de IA ahora. Esa ya no es la ventaja. La cuestión es quién tiene los datos, el contexto y los bucles que lo hacen realmente útil para un negocio real. Hemos pasado 18 meses construyendo eso dentro de Prosus. 60,000 agentes y 10,000 aplicaciones. Personas que nunca escribieron una línea de código creando herramientas que sus equipos usan todos los días. Ahora se lo estamos abriendo a nuestros socios, porque este es el tipo de IA que realmente cambia las cosas y ofrece valor real a nuestros socios", señaló Fabricio Bloisi, CEO de Prosus.

Las primeras implementaciones muestran aplicaciones en finanzas, logística y operación. Una cadena de cafeterías redujo la elaboración de reportes financieros de varias semanas a 30 minutos.

Una empresa gastronómica conectó datos de geolocalización de su reparto para construir un agente de análisis de entregas. La herramienta contribuyó a incrementar los despachos en 25 % y disminuir las horas extra en 60 %.

Una cadena de restaurantes desarrolló un asistente operativo conectado a WhatsApp, con el que redujo en 70 % las consultas rutinarias.

"El punto central es que no hay una curva pronunciada. No se está aprendiendo un lenguaje de programación ni una interfaz complicada. Lo que se hace es describir la necesidad en lenguaje natural, de forma muy parecida a como se darían instrucciones a un colega, y ToqanClaw lo construye", explicó Laura Fitoussi, Director of Strategy & Operations at Prosus.