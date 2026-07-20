El SOUEAST S08 DM ofrece "autonomía extra" para los aficionados al fútbol

Viajes entre ciudades, confort en cada kilómetro

Para los desplazamientos entre ciudades, el S08 DM ofrece una autonomía combinada de más de 1.000 km con el depósito lleno y la batería cargada, suficiente para cubrir viajes interurbanos y cortos traslados urbanos con total confianza. Incluso con la batería agotada, el vehículo logra un consumo combinado NEDC de solo 5,3 L/100 km, inferior al de los SUV de combustión comparables, ayudando a controlar los costes energéticos en viajes largos.

En cuanto a espacio y confort, el S08 DM mide 4.810 x 1.930 x 1.705 mm y ofrece configuraciones flexibles de 5 y 7 plazas. Los asientos delanteros cuentan con ventilación, calefacción y masaje, mientras que los de la segunda fila ofrecen calefacción y ajuste deslizante, reduciendo la fatiga en trayectos largos.

Energía V2L para un "segundo estadio" al aire libre

Para los aficionados que no puedan asistir en persona, el S08 DM transforma espacios exteriores en un "segundo estadio" mediante su función V2L de 6,6 kW, que alimenta proyectores y equipos audiovisuales, permitiendo montar una zona de visionado en el aparcamiento de un estadio o en un campamento. En el interior, la pantalla inclinable de 15,6 pulgadas y el sistema de sonido envolvente con 12 altavoces crean una experiencia inmersiva. El vehículo también incluye un frigorífico de 6,4 L con funciones de refrigeración y calefacción, convirtiendo el descanso en un ritual más completo.

SOUEAST opera actualmente en 48 países y regiones, manteniendo su filosofía como "compañero de viaje". Su cartera incluye los S06 y S06 DM, S07 y S09, en versiones de combustión e híbridas, cubriendo las necesidades de los usuarios para desplazamientos urbanos y viajes de ocio, llevando la emoción más allá del terreno de juego.