GA-ASI y MBDA se comprometen a colaborar en la integración de armamento

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) y MBDA han anunciado su compromiso de integrar las armas de ataque de precisión SPEAR, desarrolladas por el fabricante europeo de misiles, en las nuevas aeronaves fabricadas por el fabricante estadounidense de aeronaves no tripuladas.

El presidente de GA-ASI, David R. Alexander, y el director general de MBDA UK, Chris Allam, firmaron un memorando de entendimiento en el Salón Aeronáutico Internacional de Farnborough 2026 en el que se recoge este acuerdo. Ambas compañías trabajarán conjuntamente para garantizar que la aeronave pilotada remotamente MQ-9B y la aeronave de combate colaborativo (CCA) Gambit 6 puedan transportar y emplear las armas SPEAR.

"Hemos desarrollado una excelente relación comercial con MBDA como parte de la integración del misil Brimstone en el Protector del Reino Unido", afirmó el Sr. Alexander. "Por ello, trabajar con MBDA para incorporar SPEAR a nuestra gama MQ-9B y a nuestro Gambit CCA es una extensión muy natural de nuestra colaboración".

El Protector RG Mk1 es la versión del MQ-9B que opera la Real Fuerza Aérea del Reino Unido.

"La consolidación de la relación entre MBDA y GA-ASI es un reflejo de la solidez de nuestra larga trayectoria de cooperación, más recientemente con Brimstone y Protector", declaró el Sr. Allam. "Las aeronaves pilotadas remotamente y las plataformas autónomas o colaborativas, como el MQ-9B y Gambit, están revolucionando el combate aéreo moderno. La integración de la innovadora capacidad de SPEAR multiplica el efecto que ofrecen estas plataformas y las convierte en una ventaja operativa decisiva".

SPEAR es el misil de crucero en miniatura de MBDA, un arma aire-superficie de nueva generación que proporciona un efecto de ataque de precisión con daños colaterales reducidos y una elevada capacidad de carga para operaciones prolongadas. SPEAR puede alcanzar objetivos más allá del horizonte, lo que permite que la aeronave de lanzamiento permanezca fuera del alcance de las defensas aéreas enemigas, al tiempo que ofrece capacidad de ataque frente a una amplia variedad de amenazas.

La plataforma MQ-9B de largo alcance y gran autonomía de GA-ASI está en servicio o ha sido encargada por cerca de una docena de países, entre ellos el Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Bélgica y Polonia. El Gambit CCA es una aeronave de combate no tripulada optimizada para misiones de ataque como guerra electrónica, supresión de defensas aéreas enemigas (SEAD), destrucción de defensas aéreas enemigas (DEAD) y ataques de precisión a distancia (stand-off), lo que la convierte en una opción versátil para responder a las cambiantes necesidades de seguridad. Los responsables de GA-ASI y MBDA consideran que la combinación de estas aeronaves ya disponibles con las armas más avanzadas dará lugar a una nueva capacidad altamente relevante y de rápida incorporación para las fuerzas armadas de todo el mundo.