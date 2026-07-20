Peugeot 5008: una SUV pensada para compartir cada trayecto con estilo

Elegir una SUV va mucho más allá del desempeño. También es apostar por un espacio donde el diseño, la tecnología y el confort acompañen cada momento, ya sea en el día a día o en una escapada de fin de semana. Bajo esa visión, Peugeot 5008 reúne una propuesta para quienes buscan disfrutar el camino con innovación, bienestar y sofisticación.

Elegancia y amplitud convergen en ella. Su interior modular para hasta siete pasajeros se complementa con el nuevo Peugeot i-Cockpit panorámico, que incorpora una pantalla curva de 21 pulgadas y los i-Toggles virtuales de 9.7 pulgadas para hacer cada interacción más intuitiva.

Los asientos tapizados en Alcántara, con funciones de calefacción y masaje, el techo panorámico eléctrico y una cuidada selección de materiales crean una atmósfera donde cada detalle refleja el carácter y elegancia de la marca.

La tranquilidad también forma parte de la experiencia. El modelo incorpora 10 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), además de una cámara de visión de 360 grados, tecnologías que acompañan al conductor y brindan mayor confianza.

Su motor turbo de 1.6 litros con 180 caballos de fuerza complementa esta propuesta al ofrecer un desempeño equilibrado, pensado para responder con agilidad sin dejar de lado el confort.

Como parte del WOW Month, Peugeot 5008 estará disponible con una tasa de financiamiento desde 7.99%, una iniciativa con la que la marca acerca al público una SUV donde el diseño, la tecnología y sofisticación se fusionan en cada trayecto.