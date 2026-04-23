Tecno apuesta a la gama media con Pova Curve 2

Tecno quiere conquistar a más mexicanos y aumentar su participación en el mercado de teléfonos inteligentes de gama media y para lograrlo lanzó Pova Curve 2 5G que resalta por su batería, diseño y precio.

Este equipo está enfocado para quienes buscan autonomía gracias a que tiene una batería de ocho mil miliamperios que se traduce en casi tres días de uso moderado con sólo una carga.

En Excélsior ya tuvimos la oportunidad de probarlo y confirmamos que puede durar casi tres días con un uso sencillo como es hacer llamadas, revisar correos, viendo videos o con redes sociales.

La duración baja cuando se realizan actividades más extenuantes como videojuegos, tomar muchos videos o reproducir contenido con alta definición. Esto se complementa con una carga rápida de 45 W que permite llegar a 30% de batería con sólo 21 minutos conectado.

Tecno también se enfocó en que el diseño de Pova Curve 2 no fuese afectado por su gran batería y como resultado es uno de sus modelos más delgados y ligeros.

Integra una pantalla de 6.78 pulgadas en un cuerpo de 7.42 milímetros de grosor y sólo 195 gramos de peso, lo que es posible por el uso de polímero y metal en el marco que también permite que sea resistente al polvo y al agua.

Además, el fabricante se inspiró en una “nave espacial interestelar”, por lo que Pova Curve 2 tiene curvas en los extremos, una especie de recorte en la parte inferior derecha que parece mostrar los mecanismos internos, pero es una especie de calcomanía, y una configuración de cámara trasera en forma triangular.

Debido al diseño de ésta, da la impresión de que el equipo integra una triple cámara pero, en realidad, es dual con sensores de 50 y dos megapíxeles. Una de las mejoras que podría tener el equipo es justamente en el apartado de fotos porque ofrece buenas tomas cuando hay luz abundante y los resultados no son tan buenos cuando ésta falta.

El cerebro

Por dentro tiene sistema operativo basado en Android 16, un procesador MediaTek Dimensity 7100 5G, 8 Gigabytes de RAM y 256 Gigabytes de almacenamiento.

Lo anterior se traduce en un equipo pensado para la productividad porque lo ocupamos para escribir documentos o hacer ediciones de video sencillas sin que tuviera problemas de desempeño.

Sin embargo, en lo que sí vimos algo de retraso fue cuando quisimos usarlo con videojuegos exigentes en procesamiento como Genshin Impact o Fortnite, en cambio otros como Pokémon Go o Candy Crush corrieron bien.

Pova Curve 2 ya está disponible en color púrpura, plata o titanio a un precio cercano a 5 mil 999 pesos en la tienda oficial de Tecno en Mercado Libre.

Precio:

–5,600 pesos en tiendas de eCommerce