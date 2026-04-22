Nuevo botón de WhatsApp: para quienes tienen cientos de mensajes sin leer

El problema de los mensajes acumulados en WhatsApp se ha vuelto cada vez más común, especialmente entre personas que participan en muchos grupos, reciben mensajes de trabajo y mantienen varias conversaciones activas al mismo tiempo. La app puede llenarse rápidamente de notificaciones no leídas, chats archivados con pendientes y cientos de mensajes que generan sensación de saturación digital.

Uno de los principales conflictos es que cuando se acumulan demasiados mensajes, responder se vuelve una tarea pesada. Muchas personas posponen abrir la aplicación porque saben que encontrarán decenas o incluso cientos de pendientes. Eso provoca ansiedad, estrés e incluso la sensación de “deberle respuestas” a familiares, amigos o compañeros de trabajo.

También existe un problema práctico: entre tantos chats, mensajes importantes pueden perderse. Recordatorios, direcciones, documentos, avisos escolares o temas laborales quedan enterrados debajo de memes, cadenas o conversaciones menos urgentes. Esto hace que el usuario tenga que invertir más tiempo buscando información dentro de la aplicación.

Además, en teléfonos con poco almacenamiento o menor rendimiento, la acumulación de mensajes, fotos, videos y audios puede volver más lenta la app. Además, si los grupos son muy activos, las notificaciones constantes consumen batería, datos móviles y atención durante el día.

Nuevo botón de WhatsApp para los mensajes sin leer

De acuerdo con el medio especializado WaBetaInfo, con el nuevo botón, la idea es que el usuario pueda ver un resumen general de todo lo que está pendiente de leer de una sola vez, pues, hasta ahora, la posibilidad de resumir conversaciones mediante IA en WhatsApp requería entrar chat por chat.

Se trata de una función que la aplicación ya está probando y que, por ahora, ya ha aparecido en la versión beta de WhatsApp para Android, concretamente en la 2.26.12.10.

En cuanto a cómo funciona, señalan que el botón aparecerá en la bandeja de entrada, justo donde están los mensajes no leídos. Al pulsarlo, la IA leerá todos los chats que están pendientes y generará un resumen conjunto. En ese resumen se indicará quién ha escrito, qué temas se han tratado y los puntos más importantes de forma clara y rápida.

Así, WhatsApp será capaz de entender el contexto de diferentes conversaciones y separar los temas para que todo sea más fácil de leer.

¿Será seguro y confidencial?

Acerca de la privacidad, Meta asegura que el proceso será seguro, puesto que utiliza un sistema llamado "Procesamiento privado" que analiza los mensajes en un entorno cerrado.

Además, existe un compromiso de cero almacenamiento de datos, es decir, la IA lee temporalmente el texto para generar el resumen, pero no lo almacena bajo ninguna circunstancia una vez finalizada la tarea, asegurando que ni WhatsApp ni Meta tengan acceso al contenido original de los chats ni a los resúmenes generados.

A lo anterior, se suman técnicas de cifrado para que nadie pueda relacionar esos datos con un usuario en concreto. Además, esta función no será obligatoria y cada persona podrá decidir si quiere usarla o no, activándola de forma manual en los ajustes.

¿Disponible en Android y Apple?

Aunque los primeros indicios de este desarrollo surgieron en Android, se ha confirmado que el equipo también está trabajando en su equivalente para iPhone, detectándose en la reciente versión beta de iOS (26.15.10.71) a través de TestFlight.

No obstante, la función aún se encuentra en fase de desarrollo interno, por lo que habrá que esperar a futuras actualizaciones para saber cuándo llegará oficialmente y en qué países está disponible.

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