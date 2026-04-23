Google Cloud impulsa la era de empresas agénticas con IA

LAS VEGAS.– Google Cloud está sentando las bases para una nueva era de empresas agénticas con el lanzamiento de nuevo software y hardware que facilita tanto la integración como la administración de esta tecnología.

“Desde la web hasta los dispositivos móviles y la inteligencia artificial. Cada cambio de plataforma nos ha brindado nuevas oportunidades para avanzar en nuestra misión y ayudar a nuestros clientes y socios a alcanzar la suya. A medida que avanzamos hacia la era agéntica, llevamos esto al siguiente nivel”, afirmó el CEO de Google, Sundar Pichai.

La era agéntica se refiere a que las empresas están integrando agentes de inteligencia artificial, los cuales son capaces de percibir su entorno, razonar, planificar y usar otras herramientas para realizar tareas complejas sin intervención humana.

Pichai detalló que Google ha utilizado agentes de manera interna con buenos resultados. Por ejemplo, cerca de 75% de todo el código nuevo en Google se genera con inteligencia artificial y es aprobado por ingenieros.

Lo cierto es que el proceso para hacer una migración de código es complejo, por eso, Google desarrolló un sistema de agentes con tres roles diferentes, es decir, planificadores, orquestadores y programadores.

“Trabajando junto con los ingenieros, completamos la migración seis veces más rápido que hace un año y ahora estamos aplicando este enfoque a todo nuestro ciclo de desarrollo, desde la experimentación hasta las pruebas”, resaltó al inaugurar Google Cloud Next 2026.

Mientras que, en materia de ciberseguridad, sus agentes clasifican automáticamente decenas de miles de informes de amenazas no estructurados cada mes y, al extraer la información crítica y filtrar el ruido, la tecnológica ha reducido el tiempo de mitigación de amenazas en más del 90 por ciento.

“Estos son solo algunos ejemplos de lo que estamos intentando en Google, avanzando con audacia y responsabilidad. Se están produciendo muchos cambios y puede parecer que estamos en la fase más caótica del ciclo de innovación, pero algo que está clarísimo, nos encontramos plenamente en la era agéntica de Gemini”, confió Pichai.

Las nuevas bases

De acuerdo con Thomas Kurian, CEO de Google Cloud, la tecnológica se ha enfocado el último año en desarrollar soluciones que permitan a la empresas impulsar su crecimiento, por ejemplo, con las Unidades de Procesamiento Tensorial (TPU) Ironwood, los modelos Gemini 3.1 Pro o Nano Banana 2 y, sobre todo, con la plataforma Gemini Enterprise.

Ésta ha sido bien recibida porque, sólo en el primer trimestre de este año, registró un crecimiento del 40% en los usuarios activos mensuales de pago con respecto a los tres meses anteriores.

“Y hoy anunciamos la Gemini Enterprise Agent Platform, que tiene todo lo que sus equipos técnicos necesitan para construir y orquestar agentes”, declaró Kurian.

Esta nueva plataforma sirve para construir, escalar, administrar y optimizar agentes. Esto es posible porque integra funciones como Agent Developer Kit o Agent Studio para desarrollar agentes de forma rápida y sencilla. Mientras que Agent Registry proporciona un punto de control único para cada agente de la empresa, garantizando que sean visibles y estén gobernados.

A esto se añade una orquestación de agente a agente que permite a éstos delegar tareas entre sí de forma fluida y la función Agent Simulation para realizar pruebas de estrés, entre otras.

Kurian confió en que los equipos técnicos de las empresas usarán esa plataforma para gestionar cada aspecto de los agentes y entregarlos a través de la aplicación Gemini Enterprise a cada empleado.

La tecnológica también añadió nuevas funciones para Gemini Enterprise como Agent Designer, la cual ayuda a construir agentes sofisticados basados en cronogramas o activadores; Inbox para gestionar la actividad de los agentes o Skills para crear atajos enfocados en tareas repetitivas.

¿Y el hardware?

Amin Vahdat, jefe de tecnología, inteligencia artificial e infraestructura en Google Cloud, recordó que todas esas soluciones no pueden funcionar sin la infraestructura adecuada y lanzó la octava generación de TPU que, por primera vez, está integrada por dos chips.

Se trata de TPU 8t y TPU 8i, los cuales están diseñados para potenciar las supercomputadoras y encargarse de diferentes problemáticas. Esto porque TPU 8t se enfoca en el entrenamiento acelerado, mientras que TPU 8i sirve para tener una inferencia rentable y latencia casi nula.

“En esta era de agentes de inteligencia artificial, los modelos deben razonar problemas, ejecutar flujos de trabajo de varios pasos y aprender de sus propias acciones en ciclos continuos”, recordó Vahdat.

Lo anterior estresa a la infraestructura actual, por lo que Google Cloud trabajó los últimos dos años para desarrollar TPU 8t y TPU 8i con el fin de que afronten las cargas de trabajo de inteligencia artificial más exigentes y se adapten a los modelos que están en constante evolución.

El directivo añadió que ambos modelos estarán disponibles en el mercado a finales de este año.

Piensan en la seguridad

La tecnológica está consciente de que el uso de los agentes amplía la superficie de ataque para los cibercriminales, por lo que también lanzó nuevas soluciones de defensa como Threat Hunting Agent que usa el conocimiento de inteligencia contra amenazas de Google para permitir que los equipos busquen proactivamente patrones de ataque novedosos y comportamientos de adversarios que eluden las defensas tradicionales.

Google también está aprovechando la reciente compra de Wiz para ayudar a las compañías a proteger cada capa de sus aplicaciones de inteligencia artificial y ha hecho que esta plataforma sea compatible con Databricks, así como con AWS Agentcore, Gemini Enterprise Agent Builder, Microsoft Azure Copilot Studio y Salesforce Agentforce.

Por último, presentó Google Cloud Fraud Defense que es una plataforma integral diseñada para identificar la legitimidad y autorización de bots, humanos y agentes.

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