Sonos Play, la todoterreno para la música

La firma tecnológica Sonos ha dado un paso firme en su estrategia de equipos premium para escuchar música con la nueva Play, una bocina portátil que busca ampliar su base de seguidores. El nuevo dispositivo, evaluado por especialistas como un "punto de reinicio", llega en un momento crítico para la compañía tras dos años de ajustes operativos y técnicos.

El lanzamiento es el primer producto de audio doméstico verdaderamente nuevo desde que la firma enfrentara duras críticas en 2024 por una actualización de software que eliminó funciones esenciales. Es una vuelta a la forma para Sonos, que ofrece un gran sonido en una bocina alimentada por batería, es el equipo que busca ser un “todoterreno” funcional tanto dentro como fuera del hogar.

Con un precio de cinco mil 700 pesos, la Sonos Play se posiciona entre la compacta Roam y la robusta Move 2. Su diseño híbrido combina la potencia de una bocina de estantería con la versatilidad de un equipo de viaje. El resultado es una bocina más compacta que puede rendir mucho más allá de su tamaño, siendo lo suficientemente ligera y resistente para viajes al jardín, la playa o el parque..

En el apartado de ingeniería, el dispositivo integra una configuración de un woofer frontal y dos tweeters angulados para maximizar la amplitud del sonido. Aunque su peso de 1.3 kg la aleja de ser una opción para senderismo extremo, su certificación IP67 garantiza resistencia al agua y polvo. Según los expertos, el dispositivo destaca por su equilibrio: Produce graves llenos de potencia, pero le cuesta alcanzar notas realmente profundas, quedando por debajo de la Move 2.

Buena duración

Uno de los pilares de este lanzamiento es la autonomía y la sostenibilidad. La bocina cuenta con una batería de 35Wh que promete hasta 24 horas de reproducción vía Bluetooth y más de un día en redes WiFi. Un punto a destacar es su diseño modular. La batería debería durar unos 750 ciclos de carga completa y puede reemplazarse, un movimiento que busca extender la vida útil del producto frente a la obsolescencia programada.

Si bien existen opciones más económicas en el mercado de Bluetooth, la integración con WiFi 6 y el soporte a largo plazo la convierten en una inversión estratégica para el hogar inteligente. Para aquellos ya invertidos en el sistema que buscan una bocina de alta calidad y verdaderamente adaptable, la Play es lo mejor de Sonos trabajando como uno solo.