Espacio, tecnología y electrificación: así se transforma el viaje con BYD M9

La movilidad familiar vive una evolución importante con la llegada de propuestas eléctricas que priorizan espacio, seguridad y conectividad. BYD M9 representa este cambio al posicionarse como una minivan pensada para viajes largos, trayectos urbanos y transporte ejecutivo.

El modelo responde a una necesidad clara: vehículos amplios capaces de transportar pasajeros con comodidad sin comprometer eficiencia energética. Con esta propuesta, BYD amplía su portafolio eléctrico hacia el segmento de movilidad colectiva.

BYD M9 redefine el viaje al convertir cada trayecto en una experiencia cómoda y silenciosa.

Espacio, confort y tecnología para viajes largos

BYD M9 destaca por su amplitud interior y configuración flexible de asientos, diseñada para priorizar comodidad y funcionalidad. La cabina ofrece materiales de alta calidad, múltiples pantallas y sistemas de conectividad pensados para pasajeros y conductor.

El modelo integra sistemas avanzados de seguridad, asistencia a la conducción y soluciones de infoentretenimiento que transforman la experiencia de viaje. Además, su enfoque eléctrico reduce ruido y vibraciones, creando un entorno más confortable.

Este vehículo demuestra que la electrificación también puede aplicarse al transporte familiar y ejecutivo con éxito.

BYD M9 marca una nueva etapa en el segmento de minivans al integrar electrificación, lujo y seguridad. La propuesta refleja cómo la movilidad eléctrica evoluciona más allá del uso individual.