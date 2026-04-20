Apple anuncia que Tim Cook dejará la dirección de la empresa en septiembre

Apple anunció este lunes que su director ejecutivo, Tim Cook, dejará el cargo en septiembre de este año, en un movimiento que marca el relevo en la cúpula de una de las empresas más influyentes del mundo. Su lugar será ocupado por John Ternus, actual vicepresidente senior de Ingeniería de Hardware.

Transición confirmada por Apple

De acuerdo con un comunicado de la compañía, Cook pasará a desempeñarse como presidente ejecutivo del consejo de administración (Executive Chairman), desde donde continuará vinculado a la estrategia de largo plazo.

Su enfoque estará en áreas como sostenibilidad y relaciones institucionales, manteniendo presencia en la toma de decisiones clave. John Ternus, sucesor interno y figura clave

La designación de Ternus no resultó sorpresiva dentro de Apple, donde era considerado desde hace tiempo como el principal candidato a suceder a Cook.

Sin embargo, el anuncio anticipado de la transición generó sorpresa en el sector tecnológico, ya que se esperaba que el relevo ocurriera en un horizonte más amplio.

Trayectoria de más de dos décadas en Apple

Con más de 20 años en la empresa, Ternus ha sido una pieza central en la evolución del portafolio de productos.

Ingresó en 2001 al equipo de diseño de producto y ha liderado desarrollos clave:

Transición hacia los chips propios Apple Silicon

Rediseño de las computadoras MacBook Pro

Desarrollo de las últimas generaciones del iPhone

Al interior de la compañía, es identificado como un perfil técnico con fuerte enfoque en ingeniería y desarrollo de hardware.

Cambio en un momento de innovación tecnológica

El relevo ocurre mientras Apple consolida su arquitectura de procesadores y explora nuevas categorías de producto, como la computación espacial con dispositivos tipo Vision Pro.

Esto refuerza la apuesta por un liderazgo centrado en la innovación tecnológica.

El legado de Tim Cook y continuidad estratégica

Tim Cook asumió la dirección en 2011, tras la salida de Steve Jobs. Durante su gestión, la empresa experimentó una expansión financiera sin precedentes, multiplicando su valor de mercado y fortaleciendo su ecosistema de servicios.

Su permanencia en el consejo es interpretada como un factor de continuidad en la estrategia corporativa.

En el corto plazo, se anticipa que la transición genere atención en los mercados. No obstante, el nombramiento de un sucesor interno y la permanencia de Cook en la estructura directiva apuntan a un proceso ordenado, sin rupturas en la conducción de la empresa.

«pev»