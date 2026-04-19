¡La Tierra 'desaparece' tras la Luna! Astronauta de Artemis II comparte video inédito

Una imagen capturada desde el espacio volvió a colocar la mirada en las misiones lunares. Durante un sobrevuelo como parte de Artemis II, un astronauta registró en video el momento en que la Tierra comienza a ocultarse detrás de la Luna, generando una perspectiva poco habitual incluso para la exploración espacial.

El material fue compartido junto con una descripción que compara la escena con una puesta de Sol, pero vista desde “el asiento más remoto del cosmos”.

La imagen muestra el borde de la Luna en primer plano, con su superficie marcada por cráteres, mientras la Tierra aparece parcialmente visible al fondo, como si se deslizara detrás del horizonte lunar.

Este fenómeno ocurre cuando la nave se posiciona en un ángulo específico durante su trayectoria, permitiendo observar cómo el planeta queda cubierto gradualmente por el satélite natural.

A diferencia de las vistas tradicionales desde la Tierra, este tipo de registro ofrece una referencia inversa: es la Tierra la que “se oculta”, no el Sol.

Captura con herramientas cotidianas

Uno de los elementos que más ha llamado la atención es el dispositivo utilizado. De acuerdo con el testimonio del astronauta, el video fue grabado con un teléfono móvil, aprovechando su tamaño y facilidad de uso en condiciones de microgravedad.

“El iPhone tenía el tamaño perfecto para capturar la vista”, explicó, al detallar que la imagen no fue recortada ni editada, y que el zoom utilizado fue de 8x, similar a la percepción del ojo humano.

En paralelo, otros miembros de la tripulación trabajaban con equipo profesional, incluyendo cámaras con lentes de largo alcance para capturar secuencias más detalladas.

Trabajo coordinado dentro de la cápsula

Durante la grabación, varios astronautas participaban en distintas tareas dentro de la nave. Según la descripción:

Se realizaban secuencias fotográficas con cámaras Nikon

Parte de la tripulación observaba desde diferentes ventanas

Se combinaban tomas técnicas con registros espontáneos

Esta dinámica permitió documentar el mismo evento desde múltiples perspectivas, tanto profesionales como personales.

Un paso previo al regreso a la Luna

La misión Artemis II forma parte de una serie de vuelos diseñados para preparar futuras expediciones tripuladas a la superficie lunar. Aunque esta etapa no contempló un alunizaje, sí buscó validar sistemas, trayectorias y operaciones en órbita, con el objetivo de facilitar misiones posteriores.

Las imágenes captadas durante estos vuelos funcionan como registro técnico, pero también como material que acerca la experiencia espacial al público.

Una imagen que sintetiza la escala del espacio

El encuadre logrado —la superficie de la Luna en primer plano y la Tierra reducida a un fragmento luminoso al fondo— permite dimensionar la distancia entre ambos cuerpos. La escena, descrita por el astronauta como una “puesta de sol”, ofrece una analogía visual accesible para un fenómeno que ocurre fuera de la experiencia cotidiana.

bgpa