Del emprendimiento al mercado digital: el e-commerce impulsa nuevas oportunidades para negocios 

El comercio electrónico gana espacio en México

El comercio electrónico continúa ampliando su presencia entre los consumidores mexicanos y se ha convertido en una alternativa para negocios que buscan aumentar su alcance. De acuerdo con el Estudio de Venta Online 2025 de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), más de 67 millones de personas en México adquirieron algún producto o servicio por internet durante el último año, mientras que seis de cada 10 compradores online realizan compras al menos una vez al mes.

México también se mantiene como el país con mayor velocidad de crecimiento de ventas online retail a nivel mundial, un escenario que abre nuevas oportunidades para emprendedores y marcas nacionales.

AliExpress fortalece a los vendedores mexicanos

En este contexto, AliExpress ha reforzado su apuesta por los vendedores mexicanos mediante procesos de incorporación, beneficios operativos y acceso a una audiencia internacional. Entre sus iniciativas se encuentra una exención de comisiones durante los primeros 90 días para nuevos vendedores, además de una red logística que alcanza aproximadamente el 95 % de los códigos postales del país.

Un ejemplo es Bluelander, empresa mexicana especializada en artículos deportivos y para el hogar, que se ha ubicado entre los principales vendedores locales de la plataforma y ha registrado crecimientos mensuales de doble dígito.

Las categorías que concentran el interés de los consumidores incluyen autopartes, belleza y salud, electrónica de consumo, hogar y jardín, además de juguetes y hobbies. En este ecosistema participan marcas como Tronsmart, 70mai, Ugreen y Microtech.

Choice y la evolución de la experiencia de compra

Otro de los motores de AliExpress es Choice, lanzado en 2023. El modelo reúne productos seleccionados con precios competitivos, envío y devoluciones gratuitas y garantías de entrega, mientras AliExpress gestiona operaciones, logística y servicio al cliente. Choice ha llegado a representar más de la mitad de los pedidos de AliExpress en determinados periodos.

La transformación también alcanza los tiempos de entrega. En los últimos dos años, AliExpress ha reducido 50 % su tiempo promedio de entrega global. En Ciudad de México, los pedidos pueden llegar en aproximadamente cinco a ocho días, mientras que la plataforma ofrece mecanismos de reembolso ante retrasos o entregas fallidas y devoluciones de hasta 90 días.

"El crecimiento del comercio electrónico está generando nuevas oportunidades para los emprendedores mexicanos. La tecnología permite que negocios que conocen profundamente a sus consumidores puedan ampliar su alcance y competir en un ecosistema mucho más amplio. Nuestro objetivo es contribuir a que esa transición sea cada vez más accesible", menciona Ainhoa Robles, Marketing Director de AliExpress México.

Como parte de las iniciativas comerciales de septiembre, los consumidores podrán encontrar beneficios en productos participantes de Choice, incluido un descuento de 11,16 %, sujeto a términos y condiciones.

Así, el comercio electrónico amplía el concepto de mercado local y permite que negocios mexicanos lleguen a consumidores de todo el país y proyecten sus productos hacia mercados internacionales.