Anthropic enfrenta designación del Pentágono como riesgo de seguridad nacional

Una corte federal de apelaciones declinó bloquear el viernes una orden del Departamento de Defensa que incluía a Anthropic en una lista negra de contratos militares y consideraba a esta compañía de inteligencia artificial un riesgo para la seguridad nacional.La demanda de Anthropic contra el Pentágono

La sentencia de la Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia se dictó en el marco de una demanda interpuesta por Anthropic contra la decisión del Pentágono de calificarla como un riesgo para la cadena de suministro en materia de seguridad nacional.

La empresa indicó que esta decisión ha supuesto pérdidas por valor de miles de millones de dólares y ha dañado su reputación de cara a su esperada próxima salida a bolsa.

Reuters.

Anthropic analiza una nueva revisión judicial

Anthropic declaró en un comunicado que, aunque discrepa respetuosamente de la decisión, sigue confiando en su postura y está barajando sus opciones, incluida una nueva revisión judicial.

Un antecedente judicial contra la medida

El mes pasado, un juez federal de San Francisco anuló una designación paralela en virtud de otra ley, al considerar que el Gobierno había tomado represalias ilegales contra Anthropic por sus opiniones sobre la seguridad de la IA.