Jurado de Nuevo México falla contra Meta por engaño a sus consumidores

Por Diana Novak Jones

Un jurado de Santa Fe, Nuevo México, dictaminó el viernes que Meta Platforms engañó a los residentes del estado, en un caso derivado de las acusaciones de que la consultora política Cambridge Analytica —que colaboró en la campaña presidencial de Donald Trump en 2016— obtuvo datos de millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento.

El veredicto se conoce tras un juicio de dos semanas por una demanda presentada por el fiscal general de Nuevo México en 2021, tres años después de que noticias revelaran que se habían recopilado datos personales de hasta 87 millones de usuarios de Facebook a través de una aplicación de terceros y se habían usado para elaborar perfiles de votantes.

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Las acusaciones contra Meta

La demanda acusó a la empresa de realizar declaraciones que inducían a error a los habitantes de Nuevo México sobre:

Cómo se compartiría su información personal con terceros.

Cómo gestionaba el discurso de odio y la desinformación en la plataforma.

Si daba preferencia a algunos usuarios a la hora de aplicar sus políticas.

Facebook no informó a los usuarios de que vendía sus datos a terceros y permitió que se difundieran en la plataforma discursos de odio o desinformación cuando ello beneficiaba a los resultados económicos de la empresa, dijeron los abogados del estado.

ZUMA Press, Inc.

Tras el veredicto, el juez Francis Mathew determinará el importe de las sanciones económicas que Meta deberá pagar por las infracciones constatadas por el jurado.

Las declaraciones cuestionadas

La demanda del estado se centró en declaraciones concretas, incluidos comentarios realizados por el presidente ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, o en entradas del blog de la empresa, que, según Nuevo México, hacían creer a las personas que tenían control sobre la información personal que compartían en el sitio web, o que este contaba con políticas generales sobre cómo abordaba el discurso de odio o la desinformación.

En realidad, Meta vendía los datos a aplicaciones de terceros, como aquella en la que se basaba Cambridge Analytica, y aplicaba excepciones a sus políticas para determinados usuarios, según el estado.

La defensa de Meta durante el juicio

Los abogados de Meta argumentaron durante el juicio que las declaraciones supuestamente engañosas eran fragmentos seleccionados de forma selectiva que ignoraban el contexto fundamental de las mismas declaraciones, en las que la empresa había reconocido repetidamente que su gestión de la desinformación o de las cuestiones de privacidad no era perfecta.

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La empresa mejora constantemente y no se beneficia de que se comparta contenido perjudicial en su plataforma, dijeron.

Meta también negó que vendiera la información de los usuarios.

Reuters siguió el juicio a través de Courtroom View Network.