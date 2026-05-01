Salud femenina digital: cómo monitorear cambios hormonales con un anillo inteligente

Durante años, la salud hormonal de las mujeres se ha vivido más desde la intuición que desde la información. Cambios en el cuerpo, en el ánimo o en el descanso que muchas veces no tienen una explicación clara. Hoy, la tecnología empieza a traducir esos procesos en datos comprensibles, abriendo una nueva forma de entender lo que ocurre en cada etapa.

Si eres mujer o te interesa la salud femenina, te sorprenderá saber que, a través del uso de un anillo inteligente que puedes llevar todo el día, es posible registrar más de 20 datos biométricos que ayudan a entender mejor lo que ocurre en el cuerpo.

La empresa ŌURA, desarrolladora de esta tecnología que pone al centro la salud de la mujer en diferentes facetas de su vida, anunció la integración de nuevas funciones enfocadas en salud hormonal dentro de su sistema de monitoreo biométrico. Se trata de herramientas diseñadas para interpretar datos del cuerpo y traducirlos en información comprensible para las usuarias.

Estas funciones, que comenzarán a implementarse a nivel global en mayo, se enfocan en dos etapas clave: el uso de anticonceptivos hormonales y la transición hacia la menopausia.

Cómo monitorear cambios hormonales con un anillo inteligente: Guía de salud femenina digital Canva

Anticonceptivos hormonales: cómo afectan al cuerpo según datos biométricos

El uso de anticonceptivos hormonales es parte de la vida cotidiana de millones de mujeres. Sin embargo, la información disponible sobre sus efectos suele ser general y poco personalizada.

La nueva función del anillo inteligente, busca cerrar esa brecha al integrar datos biométricos, como temperatura corporal, sueño y recuperación, con el contexto hormonal de cada usuaria.

A través del anillo inteligente, es posible:

Registrar el tipo de anticonceptivo utilizado, desde píldoras hasta dispositivos intrauterinos o implantes

​Observar cómo estos métodos influyen en patrones físicos diarios

​Dar seguimiento a síntomas y sangrados a lo largo del tiempo

​Entender qué cambios son esperados y cuáles se salen de lo habitual

La intención es que las usuarias puedan relacionar lo que sienten con lo que ocurre en su cuerpo, algo que hasta ahora no siempre era claro.

Cómo monitorear cambios hormonales con un anillo inteligente: Guía de salud femenina digital Canva

Menopausia: cómo medir su impacto en el cuerpo y la vida diaria

Otro de los enfoques está en la perimenopausia y la menopausia, etapas que, pese a impactar a millones de mujeres en el mundo, siguen siendo poco entendidas.

Para abordar esto, la plataforma incorpora una herramienta que mide el impacto de estos cambios en la vida diaria. A partir de un cuestionario clínico, se evalúan aspectos como:

calidad del sueño

​estado de ánimo

​capacidad de concentración

​funcionamiento cotidiano

Con esta información, se genera un panel personalizado que permite visualizar el nivel de impacto de la menopausia y cómo evoluciona con el tiempo.

Además, los resultados pueden compartirse con especialistas de la salud, lo que facilita conversaciones más informadas sobre tratamientos o ajustes en el estilo de vida.

Cómo monitorear cambios hormonales con un anillo inteligente: Guía de salud femenina digital Especial

Datos biométricos y salud hormonal: cómo la tecnología está cambiando su comprensión

El desarrollo de este tipo de herramientas forma parte de una tendencia más amplia: el uso de datos biométricos para entender procesos de salud que antes eran difíciles de medir.

En este caso, la propuesta es conectar los registros físicos continuos, como temperatura o descanso, con experiencias hormonales, para ofrecer una visión más completa.

“Al conectar el contexto hormonal con los datos biométricos, se busca dar mayor claridad sobre lo que está ocurriendo en el cuerpo”, señaló Holly Shelton, directora de producto de la compañía.

Por su parte, la doctora Chris Curry, especialista en salud femenina, destacó que este tipo de información puede ayudar a reducir la dependencia de interpretaciones aisladas o incompletas: “Reúne lo que las mujeres sienten con lo que muestran sus datos, en una misma conversación”.

Cómo monitorear cambios hormonales con un anillo inteligente: Guía de salud femenina digital Especial

Estas nuevas funciones se suman a otras herramientas ya existentes dentro del ecosistema del anillo inteligente, Oura, como el seguimiento del ciclo menstrual, la ventana fértil o el monitoreo durante el embarazo.

El objetivo, es construir un sistema que acompañe a las mujeres en distintas etapas de su vida, desde los primeros ciclos hasta la menopausia, con información basada en datos.

La salud hormonal ha sido históricamente subestimada, la integración de tecnología abre una nueva posibilidad: entender, con mayor precisión, procesos que durante generaciones se han vivido sin una guía clara.