Perimenopausia: la etapa de la que casi no se habla y que el 80% de las mujeres desconoce

En México, 8 de cada 10 mujeres y personas menstruantes no saben qué es la perimenopausia, una etapa previa a la menopausia en la que comienzan a presentarse cambios hormonales que pueden provocar distintos síntomas físicos y emocionales.

Así lo revela la Segunda Encuesta Nacional de Gestión Menstrual, cuyos resultados muestran que muchas mujeres atraviesan la perimenopausia y menopausia en México sin información suficiente, sin diagnóstico oportuno y, en muchos casos, sin orientación médica para manejar sus síntomas.

Aunque en los últimos años la conversación sobre menstruación ha ganado mayor visibilidad, los datos del estudio muestran que las etapas finales de la salud menstrual siguen rodeadas de desinformación y falta de acompañamiento médico.

Perimenopausia en México_80% de las mujeres desconoce esta etapa y sus síntomas

Qué es la perimenopausia y por qué muchas mujeres no la identifican

La perimenopausia es el periodo previo a la menopausia, cuando el cuerpo comienza a experimentar cambios hormonales graduales antes de que la menstruación desaparezca por completo.

Sin embargo, la Segunda Encuesta Nacional de Gestión Menstrual muestra que el 80% de las mujeres y personas menstruantes no sabe qué es la perimenopausia, lo que dificulta reconocer los cambios que ocurren durante esta etapa.

Además, 63% de la población encuestada en etapa de perimenopausia reportó que no recibió orientación médica sobre los beneficios y posibles riesgos de los tratamientos indicados para el manejo de sus síntomas.

El diagnóstico tampoco siempre llega de inmediato. Entre quienes ya atravesaron esta etapa o se encuentran en ella, 29% señaló que tardó un año o más en obtener un diagnóstico, mientras que 16% aún no lo ha recibido.

A pesar de las molestias que pueden presentarse, 48% de las personas encuestadas afirmó no tomar ningún medicamento o tratamiento para aliviar los síntomas de la perimenopausia.

A qué edad comienza la perimenopausia y cuándo llega la menopausia

La perimenopausia es una etapa que ocurre antes de la menopausia, cuando el cuerpo comienza a experimentar cambios hormonales progresivos que eventualmente llevan al fin de la menstruación.

Durante este periodo pueden aparecer distintos síntomas asociados con las fluctuaciones hormonales. Sin embargo, los datos de la Segunda Encuesta Nacional de Gestión Menstrual muestran que muchas mujeres no identifican lo que ocurre en su cuerpo ni reciben orientación médica para comprender estos cambios.

De acuerdo con Mayo Clinic, entre los 40 y 49 años es la edad promedio en la que muchas mujeres comienzan a notar algunos cambios o síntomas en su cuerpo. Sin embargo, en algunos casos estos pueden aparecer desde los 30 años, mientras que otras mujeres los experimentan hasta inicios de los 50.

El estudio también señala que el acceso a diagnóstico y tratamiento sigue siendo limitado, lo que provoca que algunas mujeres pasen largos periodos intentando entender sus síntomas antes de recibir atención médica adecuada.

Cuáles son los síntomas más comunes de la perimenopausia y menopausia

Los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Gestión Menstrual también muestran cuáles son los síntomas de la perimenopausia y menopausia más reportados por las mujeres en México.

Durante la perimenopausia, los síntomas más mencionados fueron:

Bochornos (52%)

​Sudores nocturnos

​Problemas de sueño

Cambios en el estado de ánimo (30%)

En la menopausia, más de la mitad de las mujeres reportó experimentar síntomas similares, entre ellos:

Bochornos (56%)

Cambios en el estado de ánimo (30%)

​Sudores nocturnos (28%)

​Problemas de sueño (22%)

​Sequedad vaginal (18%)

A pesar de estas molestias, el acceso a tratamientos sigue siendo limitado. El 59% de las mujeres encuestadas afirmó no recurrir a ningún tratamiento para manejar los síntomas de la menopausia.

Entre quienes sí buscan atención, 18% utiliza terapia hormonal, 9% recurre a estrógenos y 7% participa en tratamientos de salud o programas de bienestar.

Menopausia en México: falta de orientación médica y tratamiento

La menopausia en México sigue siendo una etapa poco acompañada por especialistas, de acuerdo con los resultados del estudio.

Entre las mujeres y personas menstruantes que reportaron haber dejado de menstruar por completo, 50% indicó que ocurrió debido a la menopausia, mientras que 40% señaló que fue consecuencia de una cirugía en la que se les retiró el útero.

Aun así, el acceso a información médica continúa siendo limitado. El 67% de las mujeres encuestadas reportó no haber recibido orientación médica sobre los beneficios y posibles riesgos de los tratamientos disponibles para manejar los síntomas de la menopausia.

Los resultados evidencian que, aunque la conversación sobre salud menstrual ha comenzado a abrirse en los últimos años, la perimenopausia y menopausia en México siguen siendo etapas poco comprendidas y con escaso acompañamiento médico, lo que deja a muchas mujeres enfrentando estos cambios sin información clara ni apoyo especializado.