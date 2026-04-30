Logística predictiva: La apuesta de ONEST y Rubén Imán que transforma a México

En un entorno donde la inmediatez y la exactitud definen el éxito del comercio actual, la cadena de suministro ha dejado de ser un simple proceso operativo para convertirse en la ventaja competitiva más importante de las empresas. En este escenario, Rubén Imán, un reconocido líder de la industria logística en México, destaca por su visión estratégica para transformar operaciones complejas en procesos eficientes.

Como fundador y director de Onest SmartLogistics, empresa 100% mexicana con más de 20 años de trayectoria, ha logrado consolidar a la compañía como el pionero en la transición hacia la Logística Predictiva en el país. Durante su reciente participación en la primera emisión de Imagen Informativa, dentro de la sección Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Imán reveló las claves detrás del crecimiento anual del 25% que mantiene la compañía.

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Inteligencia Artificial y Drones: El fin de la espera

Uno de los pilares de este crecimiento es la fuerte apuesta por el ADN Tecnológico y la Logística 4.0. Con una inversión reciente de 100 millones de pesos al año en innovación y tecnología, la compañía se posiciona como el aliado estratégico para la digitalización total de la cadena de suministro.

Esta evolución hacia sistemas con Inteligencia Artificial (IA) permite reducir los tiempos de despacho a menos de 60 minutos con una precisión del 100%. Esto se logra mediante modelos avanzados de IA y Machine Learning que anticipan picos de demanda, permitiendo a los clientes optimizar sus niveles de inventario en tiempo real.

“Somos pioneros en el uso de drones para inventarios, optimizando procesos de tres días a solo 24 horas con un 99.99% de precisión”, es uno de los logros disruptivos que integran en su operación. A esto se suma la implementación de One System, su sistema de gestión de almacenes propio (WMS) que permite una integración nativa y total con ERPs de clase mundial.

Su liderazgo operativo y tecnológico es tan sólido que Onest distribuye actualmente 21 millones de prendas al mes, abarcando aproximadamente el 50% del mercado de distribución de moda en México.

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Expansión estratégica y sostenibilidad para 2026

Para respaldar este nivel de operación, la empresa gestiona hoy más de 600,000 m² de infraestructura en puntos estratégicos y una red de más de 30 centros de distribución interconectados a nivel nacional, impulsados por una fuerza laboral de más de 5,000 colaboradores directos.

Frente a la creciente demanda del mercado en este primer trimestre de 2026, Onest ha puesto foco en la importancia estratégica de un nuevo hub en Nuevo León, el cual será clave para robustecer su cobertura nacional.

Mirando hacia el cierre de este año, la gran apuesta de la compañía no solo se centra en el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica en México, sino también en adoptar la sostenibilidad como el eje central de su competitividad y eficiencia, demostrando que el futuro de la logística ya se escribe desde México.

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