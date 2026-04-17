¡Craftear ya no será virtual! Minecraft toma Forum Buenavista con experiencia interactiva

Picar, lanzar, craftear... En el universo de Minecraft estas acciones definen la supervivencia en biomas infinitos. Ya sea para derrotar al Ender Dragon o proteger una aldea de los zombis, el juego siempre ha vivido tras una pantalla; hasta ahora.

La Ciudad de México se convierte en el nuevo escenario de Minecraft Experience: Villager Rescue, una aventura inmersiva que llega a Forum Buenavista para convertir los bloques digitales en una realidad interactiva.

A diferencia de otras exhibiciones estáticas, aquí los jugadores no son simples observadores, sino los protagonistas de una misión de rescate que cobra vida gracias al orbe de Interacción. Este cubo inteligente, equipado con tecnología de geolocalización y Bluetooth, permite a los asistentes picar madera, recolectar recursos y enfrentar mobs a lo largo de nueve salas temáticas que abarcan más de dos mil 500 metros cuadrados.

Para esta parada en México —el primer mercado de Latinoamérica en recibir la gira— la producción ha crafteado una versión mejorada que incluye, por primera vez, una sala de crafting y una estación de pociones optimizada, asegurando que cada bloque de esta aventura sea tan dinámico como el código original.

“Uno de los principales retos fue pensar la manera más adecuada de crear esta experiencia, por supuesto nos gustaría replicar el juego como tal, pero es un juego imposible de replicar, así que utilizamos los recursos que tenemos disponibles haciéndolo interactivo, incluso implementando algunas cosas nuevas”, contó en conferencia de prensa Erik Eilsund, productor ejecutivo de Minecraft Experience: Villager Rescue

Recorrido por Minecraft Experience Village Rescue en Forum Buenavista Pável Jurado Canseco

La arquitectura de este “mundo abierto” físico es, en sí misma, una hazaña de ingeniería modular: toda la exhibición se transporta en apenas tres contenedores gracias a un sistema de paneles de tela y metal liviano diseñado para recrear la estética pixelada sin las limitaciones de los materiales convencionales.

Sin embargo, el verdadero motor de la Minecraft Experience en México es su carácter social. Álvaro Pérez del Solar, uno de los encargados del concepto de experiencias para Minecraft Experience, dijo en entrevista para Excélsior que mientras en mercados de Europa o Estados Unidos la interacción tiende a ser individualista, en la capital mexicana se espera una dinámica colectiva y sumamente activa, impulsada por una población donde seis de cada 10 personas se identifican como gamers.

“Nosotros lo que buscamos mucho de nuestras experiencias es que se vuelva no una experiencia individual, sino una experiencia grupal. Y ahí yo creo que con el público mexicano va a cambiar la forma de ver las cosas... los niños son mucho más activos”.

Recorrido por Minecraft Experience Village Rescue en Forum Buenavista Pável Jurado Canseco

Con una proyección de más de 300 mil asistentes en una temporada inicial de 26 semanas, el recorrido de aproximadamente 60 minutos culmina con una recompensa exclusiva: un código para canjear una capa digital dentro del juego, uniendo así la proeza física realizada en la carpa con el perfil global de cada usuario.

La experiencia apuesta por la accesibilidad con un costo de entrada desde 430 pesos y los boletos estarán disponibles en la plataforma Fever, aunque hay paquetes diseñados para grupos de amigos o familiares.

Minecraft Experience: Villager Rescue operará durante 26 semanas en Forum Buenavista con la meta de recibir a más de 300 mil exploradores antes de evaluar su expansión hacia otras ciudades de México o el resto de Latinoamérica como Argentina, Chile y Brasil ya en el radar.

bgpa