Un equipo internacional de astrónomos logró reconstruir por primera vez el proceso completo en el que una estrella gigante engulló a otra más pequeña, hasta fusionarse en un solo cuerpo celeste. El fenómeno ocurrió en la galaxia de Andrómeda y pudo estudiarse gracias a observaciones realizadas durante varios años, incluidas las del telescopio espacial James Webb de la NASA.

Los investigadores siguieron la evolución de un sistema formado por dos estrellas, al que llamaron Bao, y detectaron los cambios que experimentó antes, durante y después de una intensa erupción de luz observada en octubre de 2025. Los resultados, publicados este 18 de noviembre en la revista científica Nature, permiten comprender uno de los procesos más difíciles de estudiar en la evolución estelar.

La investigación fue encabezada por Viraj Karambelkar, de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, y contó con la participación de Nadejda Blagorodnova, del Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona. Los científicos combinaron observaciones de telescopios terrestres y espaciales con modelos computacionales para reconstruir cómo ocurrió la fusión.

¿Cómo una estrella gigante terminó devorando a otra?

Las dos estrellas de Bao habían permanecido durante miles de años orbitando una alrededor de la otra, formando lo que se conoce como sistema binario. Sin embargo, una de ellas comenzó a expandirse y sus capas exteriores terminaron entrando en contacto con su compañera, que tenía una masa ligeramente inferior a la del Sol.

La estrella más grande, bautizada como Gran Bao, tenía una masa equivalente a siete veces la del Sol, un radio 350 veces mayor y era aproximadamente 18 mil veces más luminosa. Su compañera, Pequeño Bao, poseía alrededor del 70% de la masa solar, por lo que existía una diferencia considerable entre ambas.

Cuando la estrella pequeña entró en contacto con las capas exteriores de la gigante, comenzó a perder energía mientras continuaba orbitándola. Este proceso hizo que se acercara progresivamente hacia su interior, al mismo tiempo que arrancaba parte del gas de su compañera y lo expulsaba al espacio.

Telescopio James Webb revela cómo una estrella gigante engulló a otra en Andrómeda NASA

El fenómeno se conoce como evolución con envoltura común, una etapa en la que dos estrellas comparten una misma capa exterior de gas. Dependiendo de las características del sistema, ambas pueden sobrevivir en órbitas más cercanas o terminar fusionándose, como ocurrió en el caso de Bao.

Lo que sorprendió a los investigadores fue la rapidez del proceso. Después de entrar en contacto con la superficie de la estrella gigante, la compañera completó solamente siete órbitas, equivalentes a unos siete años, antes de ser absorbida. En otras fusiones estelares conocidas, este proceso había requerido miles de órbitas.

Una explosión de luz permitió observar la fusión estelar

Los astrónomos comenzaron a investigar Bao en febrero de 2023, después de identificar variaciones inusuales en su luminosidad mediante datos de la misión NEOWISE de la NASA. Las observaciones posteriores mostraron que la estrella aumentaba lentamente de brillo mientras expulsaba cantidades importantes de polvo y gas.

La situación cambió el 17 de octubre de 2025, cuando el proyecto Zwicky Transient Facility detectó una erupción que provocó un rápido incremento de su luminosidad. El acontecimiento permitió a los investigadores estudiar una fase que rara vez puede observarse directamente, debido a la dificultad para anticipar cuándo ocurrirá.

"Pensábamos que una erupción de una estrella tan extensa tardaría años. Un día, su brillo empezó a aumentar y, en apenas una semana, alcanzó el máximo", explicó Nadejda Blagorodnova, coautora del estudio e investigadora de la Universidad de Barcelona.

La científica señaló que el comportamiento de Bao fue particularmente inesperado por sus dimensiones. A diferencia de otros sistemas estelares más pequeños, donde los cambios pueden prolongarse durante numerosas órbitas, la estrella gigante experimentó una transformación rápida una vez que comenzó la fase final de la fusión.

Por su parte, Kishalay De, investigador de la Universidad de Columbia, comparó el encuentro entre ambas estrellas con una explosión que ocurre dentro de un cuerpo estelar todavía activo. El impacto liberó energía suficiente para expulsar parte de las capas exteriores de la estrella gigante y producir la erupción observada.

¿Qué descubrió el telescopio James Webb sobre Bao?

El telescopio espacial James Webb obtuvo observaciones de Bao el 24 de diciembre de 2025, apenas 47 días después del punto máximo de la erupción. Sus instrumentos analizaron la radiación infrarroja del sistema, lo que permitió estudiar el polvo que rodeaba a las estrellas y reconstruir cómo se había distribuido durante siglos.

Los investigadores utilizaron estos datos para actualizar sus simulaciones y calcular las características de ambas estrellas antes de la fusión. También lograron determinar la cantidad de material expulsado y comprobar que la estrella más pequeña había terminado desplazándose hacia el núcleo de su compañera.

"Los datos del telescopio nos ayudaron a caracterizar cómo era el sistema antes, durante e inmediatamente después de la fusión, algo absolutamente fascinante", explicó Viraj Karambelkar, primer autor del artículo y becario NASA Hubble en la Universidad de Columbia.

El análisis también reveló que aproximadamente el 10% de la envoltura exterior de la estrella gigante fue expulsado durante el fenómeno. De acuerdo con los investigadores del Observatorio Palomar, parte del material alcanzó inicialmente velocidades cercanas a los 800 kilómetros por segundo, antes de desacelerarse al interactuar con el gas circundante.

Estas observaciones permitieron establecer que Pequeño Bao no consiguió escapar del sistema. Aunque algunas simulaciones iniciales contemplaban esa posibilidad, el conjunto de datos indicó que terminó fusionándose con el núcleo de Gran Bao y dejó como resultado un solo objeto estelar.

¿Por qué es importante este descubrimiento para la astronomía?

El estudio de Bao, identificado oficialmente como AT 2025abao, proporciona información sobre una etapa de la evolución de las estrellas que todavía presenta numerosas incógnitas. Hasta ahora, muchos de estos fenómenos se habían investigado a partir de sus restos o de observaciones realizadas después de que ocurrieran.

La principal aportación de esta investigación es que permitió seguir los cambios previos a la erupción y compararlos con los resultados posteriores. Esto ofrece una forma de comprobar los modelos teóricos que explican cómo dos estrellas intercambian masa, pierden energía orbital y eventualmente pueden fusionarse.

Además, los sistemas que sobreviven a una fase de envoltura común pueden evolucionar hacia configuraciones capaces de producir supernovas, ondas gravitacionales o sistemas que contienen estrellas de neutrones y agujeros negros. Por ello, comprender este proceso también resulta fundamental para estudiar otros fenómenos del universo.

El equipo de Blagorodnova trabaja actualmente en la identificación de nuevas fusiones estelares mediante un programa de observación de objetos conocidos como novas rojas luminosas. Los investigadores han localizado aproximadamente 30 posibles candidatas en galaxias cercanas que podrían experimentar erupciones similares.

Los científicos esperan que las observaciones de estos sistemas, junto con los futuros estudios del telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA, permitan detectar más fusiones antes de sus etapas finales. Mientras tanto, Bao continuará bajo seguimiento para comprender cómo evoluciona la estrella que quedó después de la unión.

bgpa