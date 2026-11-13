Alice Huang, la ejecutiva de Megaspeed: del auge de los chips de Nvidia a la sospecha de espionaje

Alice Huang, señalada esta semana como presunta espía china y supuesta amante del cofundador de Nvidia, Jensen Huang, fue ejecutiva de Megaspeed, un grupo con sede en Singapur que comercializaba chips de inteligencia artificial por miles de millones de dólares y cuya oficina estaba vacía cuando la AFP la visitó.

El escándalo, cuyas acusaciones de espionaje China niega tajantemente, le costó el cargo al director general del gigante tecnológico, líder mundial de los chips necesarios para desarrollar la IA, y alimentó sospechas de que Pekín pudo hacerse con información clave sobre esas piezas.

Los detalles sobre la vida de Alice Huang son imprecisos, y es casi imposible decir dónde vive, dónde trabaja o cuándo nació. Pero su influencia se extiende desde una anodina oficina de Singapur hasta los centros de datos del Sudeste Asiático y las salas de juntas de Silicon Valley.

Alice Huang y el auge de Megaspeed

Los registros corporativos la sitúan directamente en el nacimiento de la empresa. A principios de 2023, una compañía vinculada a ella adquirió la filial singapurense del desarrollador chino de videojuegos 7Road International, que casi de inmediato se rebautizó como Megaspeed International. Huang aparece como directora entre marzo y noviembre de 2023.

La suerte de la empresa cambió por completo con su llegada. De ser un desarrollador de videojuegos poco conocido pasó a ser uno de los mayores compradores de chips de Nvidia en Asia.

En 12 meses, los ingresos de Megaspeed pasaron de cero a casi 300 millones de dólares, según las cuentas presentadas en 2024, y el valor de sus activos se disparó de 32 millones a casi 3 mil millones de dólares.

Un solo chip avanzado de Nvidia puede costar decenas de miles de dólares, y durante dos años Megaspeed comerció semiconductores de esa empresa por más de 4 mil millones de dólares.

Para entonces, Huang ya no figuraba como directora, pero las autoridades de Singapur sostienen que seguía siendo una de las principales responsables de la compañía.

Un rastro financiero que serpentea por Singapur, Malasia y las Islas Caimán sugiere que el negocio podría estar conectado con el gigante chino Alibaba. Una filial malasia de Megaspeed cerró en 2024 un acuerdo en el que comprometía activos a Apex Enterprise Solutions, en Singapur, como garantía ante incumplimientos contractuales, y los datos corporativos vinculan a Apex, mediante una empresa matriz, con Alibaba Group Holding.

La sociedad matriz última de Megaspeed es Swiftdata, y el director de ambas entidades es Tan Yong Pong, quien antes dirigió empresas de impresión y diseño gráfico. La AFP visitó su dirección registrada en el este de Singapur y nadie respondió, más allá de los perros que ladraban detrás de la puerta.

Son amistosos. De vez en cuando me cruzo con la señora en el rellano del ascensor cuando pasea a su perro. Pero no los hemos visto desde hace meses", contó una vecina a la AFP.

Huang también aparece en una telaraña de empresas fantasma, casas de inversión y grandes firmas chinas. Los registros presentados en Hong Kong la listan como directora de Nanjing Lingxing Technology, que opera la plataforma de transporte privado T3, con Alibaba, Tencent, China FAW y Dongfeng Motor Group entre sus inversores.

Un currículum publicado por una firma de inversión china detalla su rápido ascenso en la banca asiática, con un cargo directivo en HSBC en torno a 2012 y pasos por CITIC Securities y Shanghai Hexi Investment. Los documentos de Singapur la describen como ciudadana china con pasaporte de Hong Kong, y el medio HK01 informó que nació en la provincia de Hunan y estudió comunicación en Hong Kong.

Un reportero de la CCTV escribió en Weibo que trabajó con ella en la emisora estatal, pero luego borró la publicación.

Interrogatorios, sospechas y alarma en Washington

Megaspeed se presenta como una compañía de la revolución de la IA que usa los chips de Nvidia en enormes centros de datos. Pero también se la investiga por usar esos centros en el Sudeste Asiático para esquivar las restricciones estadunidenses y hacer llegar a China los chips más avanzados de Nvidia. La empresa afirmó que investigaba si había cumplido con los controles de exportación.

Sus oficinas están vacías: en pleno distrito financiero de Singapur no se veía a nadie tras las puertas de vidrio, y los vecinos dijeron a la AFP que llevaban meses sin ver empleados. Tampoco había personal en las de su filial Speedmatrix, en Johor, Malasia.

La policía de Singapur abrió en febrero de 2025 una investigación sobre Megaspeed y otras empresas sospechosas de eludir los controles de exportación, y Huang fue interrogada. No se presentaron cargos contra ella, pero en febrero de 2026 se le prohibió la entrada a Singapur por dar información inexacta con el fin de minimizar su papel en la empresa, indicó el Ministerio del Interior.

En junio de 2025, investigadores estadunidenses se presentaron en Megaspeed para una verificación posterior al envío de mercancías, y Huang estuvo presente. Ese mismo día la policía de Singapur la interrogó y le confiscó el pasaporte.

Para entonces, ella y Jensen Huang ya habían sido vistos juntos en público, en una de sus primeras salidas, en una fiesta posterior al cierre de la feria Computex en Taiwán, a principios de 2024.

El presidente Donald Trump fue informado de las sospechas por sus servicios de inteligencia mucho antes del escándalo público, pero no actuó. El domingo dijo que no se arrepentía.

Es un tipo honorable. Creo que probablemente tenga una explicación para eso", afirmó Trump sobre Jensen Huang.

La oficina de Megaspeed en Singapur estaba vacía tras escándalo. Via Reuters

El caso desató temores de seguridad nacional en plena batalla entre Pekín y Washington por liderar la IA. Se estima que Nvidia controla 90 por ciento del mercado de chips para entrenar y ejecutar modelos de IA, y Estados Unidos restringió en 2022 sus exportaciones a China, restricciones que Huang fue el empresario tecnológico que más instó a Trump a levantar.

Se multiplican los indicios de que esas normas se eludieron en muchas ocasiones: una universidad china vinculada al aparato de defensa pudo comprar chips avanzados de Nvidia, según registros de adquisición de septiembre y octubre. Singapur continúa sus pesquisas y Malasia anunció el viernes que investiga a Speedmatrix para determinar si los chips importados se exportaron a otras jurisdicciones.

"Megaspeed se toma muy en serio sus obligaciones de cumplimiento de la legislación estadunidense en materia de control de exportaciones", afirmó la empresa en un comunicado, tras contratar a un bufete de abogados estadunidense para analizar si cumplía las normas.