Registro de línea celular en México: paso a paso para hacerlo en Telcel
El registro de línea celular en México para usuarios Telcel se puede hacer en cualquier Centro de Atención a Clientes a nivel nacional, ya sea presencial o en línea.
El registro de línea celular en México está en marcha. Cada número móvil obligatoriamente debe quedar vinculado a una persona física o moral identificada y, si esto no se hace dentro de la fecha límite, puede ser suspendido, dejando únicamente llamadas de emergencia hasta hacer el trámite.
El registro se realiza con los operadores telefónicos, por ejemplo, Telcel, AT&T, Movistar, entre otros existentes. Cada uno tiene su proceso para hacerlo, pero básicamente es lo mismo para todos, es decir, lo usuarios lo tienen que hacer con la CURP.
El proceso para que todos los usuarios de telefonía móvil registren su número celular en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, inició el 9 de enero y estará disponible hasta el 30 de junio del 2026.
Registro de línea celular en México: pasos para hacerlo en Telcel
Tratándose de la Modalidad Remota, los usuarios tienen hasta tres oportunidades para realizar el registro. Si este no es exitoso, podrán contactar a un Asesor marcando al *111 para Planes de renta y *264 para líneas Amigo o acudir a un Centro de Atención a Clientes para realizar el trámite.
Hacerlo en línea (la más rápida)
- Entra al portal oficial de Telcel para registro de líneas: Portal de Registro Telcel
- Ten a la mano:
Tu número Telcel
CURP
Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula, etc.)
- Captura tu número telefónico.
- Recibirás un código por SMS para verificar que la línea es tuya.
- Sube fotos de tu identificación o escanéala desde el celular.
- El sistema puede pedir una validación facial o “prueba de vida” (mover el rostro o tomar selfie).
- Revisa tus datos y confirma.
- Guarda el folio o comprobante del trámite.
En sucursal Telcel
- Ve a cualquier Centro de Atención a Clientes Telcel
- Lleva:
INE o identificación oficial
CURP
Tu línea activa / chip / celular
- Pide el registro obligatorio de línea móvil.
- Un asesor hará la validación y te entregará comprobante.
¿Qué pasa si no registro mi línea en Telcel?
Si al terminar la fecha establecida, los usuarios no vincularon el número, el servicio será bloqueado y no podrán:
- Realizar llamadas telefónicas
- Usar datos móviles
- Enviar mensajes de texto
La línea únicamente permitirá realizar llamadas a números de emergencia, atención ciudadana y a la compañía, así como recibir mensajes de alerta.
En tanto, Telcel dejó claro que la suspensión del servicio por no realizar el registro no eximirá el pago de los servicios contratados ni, en su caso, del pago del Equipo Provisto.
Además, aplica para todos los usuarios que tengan contratado un plan de renta (Plan Tarifario) o tengan activado un Esquema de Cobro de Prepago (Amigo de Telcel) que le permita hacer uso de servicios de voz (llamadas), envío de mensajes de texto SMS y/o realizar llamadas a través de Internet.
De acuerdo con la información oficial, el registro permite vincular hasta 10 números por persona, ya sean de Telcel o de otra compañía.
Cabe destacar que, si no se hace el registro, el número no se borra ni se pierde, solo queda suspendido hasta que se complete el registro. Una vez que se vincule la línea con el CURP, el servicio quedará restablecido.
*mvg*