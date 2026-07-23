Precios oficiales de FC 27 para México: ¿Regresa la Liga MX al nuevo juego?

Electronic Arts presentó el primer tráiler previo al lanzamiento mundial de EA Sports FC 27, la nueva entrega del videojuego de fútbol más popular del mundo y que llegará oficialmente al mercado el próximo 25 de septiembre de 2026.

Para esta edición, la franquicia vuelve a juntar a las máximas figuras del Real Madrid, Kylian Mbappé y Jude Bellingham, quienes comparten la portada de la edición especial Ultimate Plus Edition, marcando el inicio de una etapa orientada a renovar la interacción social de los jugadores.

Entre las innovaciones más destacadas se encuentra la llegada de The Grounds, un nuevo espacio social integrado dentro del modo Clubs. Esta modalidad busca ofrecer una experiencia de juego más relajada a través de tres distritos temáticos inspirados en la cultura futbolística global, donde los usuarios podrán personalizar a sus futbolistas y mejorar sus habilidades bajo la tutela de estrellas mundiales como Mbappé.

Ajustes en la jugabilidad y fichajes

El modo Carrera de Director Técnico recibió una reestructuración completa en su mercado de transferencias gracias a la integración del sistema TransferRoom. Esta mejora busca simular negociaciones mucho más reales, donde las valoraciones de los futbolistas cambiarán de forma dinámica considerando el poder económico de cada club, el rendimiento reciente del jugador y su potencial a futuro.

Finalmente, la entrega promete optimizaciones generales en el terreno de juego, con un ajuste en la inteligencia artificial defensiva, cobro de tiros de esquina más dinámicos y un mejor comportamiento ofensivo.

Reproducir El adelanto oficial de FC 27.

¿Para qué consolas estará disponible FC 27?

El videojuego estará disponible en plataformas PlayStation, Xbox, PC, Nintendo Switch y la nueva Nintendo Switch 2, ofreciendo un acceso anticipado a partir del 18 de septiembre para quienes adquieran las versiones superiores en la preventa que estará vigente hasta el 31 de agosto además de otras ventajas.

¿Estará la Liga MX en FC 27?

A espera del anuncio oficial, todo indica que sí estará dados los diversos guiños que se han dado, como la presencia del trofeo en el mundo abierto y de algunas otras señales como playeras de equipos. Medios especializados en el videojuego ya han colocado a la Liga MX dentro del listado de torneos que podrán jugarse.

Los precios de FC 27 para México dependiendo consolas

A continuación, la lista de los precios oficiales de EA Sports FC 27 en México para las diversas plataformas:

FC 27 para Xbox Series X/S

FC 27 Standard Edition: 1,399 pesos.

1,399 pesos. FC 27 Ultimate Edition: 1,999 pesos

1,999 pesos FC 27 Ultimate Plus Edition: 2,999 pesos

FC 27 para PC (Steam Store)

FC 27 Standard Edition: 1,299 pesos.

1,299 pesos. FC 27 Ultimate Edition: 1,799 pesos

1,799 pesos FC 27 Ultimate Plus Edition: 2,599 pesos

FC 27 para PlayStation Store

FC 27 Standard Edition: 69.99 dólares

69.99 dólares FC 27 Ultimate Edition: 99.99 dólares

99.99 dólares FC 27 Ultimate Plus Edition: 149.99 dólares

FC 27 para PC (Epic Games Store)