Los 5 videojuegos más populares en México a lo largo de la historia

La cultura de los videojuegos en el territorio nacional forjó una identidad única a través de las famosas "maquinitas", los concurridos cibercafés y los dispositivos móviles. Cinco títulos específicos conquistaron el mercado mexicano al registrar niveles masivos de popularidad y un profundo impacto comercial a lo largo de las décadas.

El consumo de entretenimiento digital evolucionó rápidamente desde los pequeños locales de la esquina hasta las pantallas portátiles actuales. Las nuevas generaciones de videojugadores adoptaron estas cinco entregas como auténticos estandartes del ocio interactivo. Las dinámicas sociales de los mexicanos encontraron un punto de reunión innegable alrededor de los controles y las consolas.

Netflix cuenta con un videojuego del Mundial. Foto: Netflix

Los reportes de la industria posicionan a estas obras como verdaderos fenómenos de ventas y retención de usuarios dentro del país. Las empresas desarrolladoras identificaron a la región como un bastión fundamental para impulsar el éxito global de sus franquicias más redituables.

De las retas en maquinitas a la construcción de mundos

La saga The King of Fighters (KOF), especialmente sus ediciones '98 y 2002, domina la lista histórica como un ícono cultural absoluto. Las farmacias, papelerías y tiendas de abarrotes albergaron estos vistosos muebles de arcade durante los años noventa y principios del nuevo milenio.

The King of Fighters 2002 fue muy popular en México. Foto: SNK

Este famoso juego de peleas cautivó a los jóvenes al ofrecer múltiples combates de tres personajes por una sola moneda. La dura competencia barrial generó un sentido de pertenencia y estableció la sagrada tradición de las retas en cada rincón de México.

Por otro lado, Minecraft atrapó la atención de millones de niños y adolescentes con su propuesta de exploración tridimensional. Los usuarios descubrieron una libertad creativa sin barreras para diseñar escenarios enteros, fortalezas y ciudades desde cero.

Minecraft es un título reciente y popular. Foto: Xbox

El título sobrevivió intacto al paso del tiempo gracias a su constante actualización y disponibilidad en el ecosistema multiplataforma. Los jóvenes mexicanos expandieron sus universos virtuales desde sus computadoras, aparatos caseros y teléfonos inteligentes con total facilidad.

Acción en celulares, futbol virtual y el caos criminal

El rey indiscutible de las plataformas móviles actuales lleva por nombre Garena Free Fire. Este popular título multijugador de supervivencia alcanzó un éxito rotundo al exigir pocos recursos de sistema para funcionar perfectamente en teléfonos de gama de entrada.

Free Fire es de los videojuegos más jugados actualmente. Foto: Free Fire

Grupos enteros de estudiantes disfrutan partidas simultáneas en las plazas públicas, el transporte o los patios escolares sin requerir equipos costosos. Esta gran accesibilidad masificó su alcance comercial y derribó las barreras económicas para los entusiastas del entorno competitivo.

La enorme pasión de los mexicanos por el futbol se materializó virtualmente a través de la franquicia EA Sports FC, conocida mundialmente en el pasado como FIFA. El simulador deportivo reúne a familias enteras alrededor de los televisores para disputar vibrantes torneos en casa año tras año.

EA Sports FC se volvió un clásico desde que era FIFA. Foto: EA Games

El listado definitivo finaliza con la exitosa obra Grand Theft Auto V (GTA V). Este gigantesco título de mundo abierto goza de una inmensa vigencia en el mercado mexicano desde el primer día de su lanzamiento oficial.

GTA V es un clásico que no ha pasado de moda. Foto: Rockstar Games

La libertad absoluta para explorar una ciudad motorizada y completar peligrosas misiones sedujo fuertemente a varias generaciones de consumidores. Los locales de renta de tecnología y los tradicionales cibercafés mantienen este clásico inagotable como la opción predilecta de su numerosa clientela.