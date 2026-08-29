La nueva era automotriz en México: Ricardo Humphrey de Chirey en entrevista con Excélsior

La nueva lógica de compra en México: cómo está cambiando el consumidor automotriz

El sector automotriz en México no solo mantiene una ruta de crecimiento constante, sino que atraviesa por una de las transformaciones más interesantes de su historia reciente. En medio de este escenario de cambio, Cristian Moreno y Ricardo Portilla sostuvieron una conversación a fondo con Ricardo Humphrey, Vicepresidente Comercial de Chirey Motor México, en una entrevista especial ya disponible en el canal oficial de YouTube de Excélsior.

A lo largo de 30 minutos de análisis, la charla dejó de lado el discurso estrictamente comercial para abordar una pregunta clave: ¿cómo están eligiendo su próximo vehículo los mexicanos y por qué la tecnología híbrida está ganando un terreno decisivo en nuestro país?

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Puedes disfrutar la conversación completa con Ricardo Humphrey en nuestro canal de YouTube @ExcelsiorMex o darle play al reproductor integrado al final de este artículo.

1. El pulso del mercado mexicano: Crecimiento y aceleración de nuevas energías

Para entender la evolución de la industria, es necesario mirar los números. Durante el primer semestre de 2026, la comercialización de vehículos ligeros nuevos en México superó las 754 mil unidades, registrando un crecimiento del 5.3% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, el dato verdaderamente transformador se encuentra en la adopción de nuevas tecnologías de propulsión. La venta de vehículos híbridos y eléctricos alcanzó más de 95 mil unidades en el mismo periodo, representando cerca del 12.6% del total del mercado nacional. Las "nuevas energías" han dejado de ser una conversación de nicho o un lujo futurista para convertirse en una alternativa real evaluada en los pisos de venta cotidianos.

2. La nueva lógica del comprador: Más allá del precio de etiqueta

Durante la entrevista, Ricardo Humphrey enfatizó que la decisión de compra en México se ha vuelto significativamente más sofisticada. Si bien la adquisición de un vehículo conserva una fuerte carga emocional, aspiracional y de estatus, el comprador actual llega a las agencias con mucha más información y evaluando una lista más compleja de variables.

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"El precio de entrada ya no cuenta toda la historia", se analizó durante el encuentro. Hoy, los conductores ponderan de forma simultánea:

El costo operativo continuo: La sensibilidad ante el precio del combustible influye directamente en el presupuesto mensual.

La sensibilidad ante el precio del combustible influye directamente en el presupuesto mensual. Esquemas de financiamiento: Opciones accesibles y flexibles que permitan planificar a mediano plazo.

Opciones accesibles y flexibles que permitan planificar a mediano plazo. Equipamiento tecnológico y seguridad: Sistemas de asistencia a la conducción y conectividad útil.

Sistemas de asistencia a la conducción y conectividad útil. Respaldo y confianza de marca: Garantías sólidas y disponibilidad de servicio que protejan la inversión.

3. La realidad mexicana: ¿Por qué la tecnología híbrida encaja perfectamente?

Uno de los puntos más relevantes expuestos por el directivo de Chirey es que la transición hacia la movilidad sustentable no ocurre al mismo ritmo ni de la misma manera en todos los países. Dentro de la categoría de nuevas energías en México, los vehículos híbridos concentran la inmensa mayoría de las ventas.

Esta preferencia responde directamente a las condiciones geográficas y de infraestructura del país:

Infraestructura de carga en desarrollo: Aunque la red de electrolineras sigue creciendo, aún se concentra en grandes zonas urbanas y corredores específicos.

Hábitos de manejo y distancias: Los automovilistas mexicanos enfrentan largas jornadas en el tráfico citadino y realizan viajes por carretera sin querer depender exclusivamente de un punto de recarga.

En este contexto, la adopción de híbridos y sistemas híbridos enchufables (PHEV) funciona como un puente ideal: permite reducir significativamente el consumo de gasolina y la huella de carbono sin alterar drásticamente la rutina de movilidad del usuario.

4. La postura de Chirey Motor México: Transición realista y tecnología útil

Ante esta radiografía, Chirey Motor México sostiene una visión clara: la marca busca acompañar al conductor mexicano a través de una transición progresiva, accesible y adaptada a la vida real del país.

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Es ahí donde cobra sentido el desarrollo de su tecnología Súper Híbrida (CSH y SHS). Lejos de presentar la electrificación como un concepto abstracto, la marca enfoca sus esfuerzos en ofrecer vehículos que integren motores de alta eficiencia, autonomías combinadas que superan los 1,200 km y tiempos de recarga rápida.

Como conclusión del e-binar, la conversación dejó una certeza: el futuro de la movilidad en México no lo definirá únicamente la tecnología más compleja, sino aquella que logre resolver de mejor manera las necesidades diarias, económicas y de traslados del consumidor nacional.

🎬 ¡No te quedes solo con el resumen!

Mira la entrevista completa de 30 minutos conducida por Cristian Moreno y Ricardo Portilla con Ricardo Humphrey, VP Comercial de Chirey México, en nuestro canal de YouTube:

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