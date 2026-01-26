¿Qué es la prueba de vida y por qué te la piden para registrar tu línea celular?

Al momento de registrar una línea celular, los usuarios deben completar una "prueba de vida", una validación biométrica que algunas compañías telefónicas están utilizando como parte del trámite remoto. Aquí te explicamos en qué consiste, por qué la están pidiendo.

La “prueba de vida” es implementada directamente por las empresas de telefonía, siguiendo los criterios definidos por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

Según la ATDT cada operador debe contar con herramientas técnicas propias que garanticen la protección de los datos personales de los usuarios y así reducir riesgos de fraude.

¿En qué consiste la “prueba de vida” y por qué la piden?

La prueba de vida es una validación biométrica en tiempo real que va más allá de una simple fotografía.

Los usuarios deben validar que tienen control del dispositivo. Foto: Canva

A diferencia de una simple fotografía, la prueba de vida solicita a la persona realizar movimientos específicos en tiempo real, como gestos con la cabeza o expresiones faciales. Estos datos permiten al sistema detectar profundidad, textura y reflejos, lo que impide el uso de imágenes o videos previamente grabados.

Este sistema forma parte de los lineamientos definidos para el registro remoto, y su ejecución corresponde exclusivamente a las empresas de telecomunicaciones, no al Gobierno federal.

Además de esta verificación biométrica, los usuarios deben validar que tienen control del dispositivo al recibir códigos de seguridad mediante mensajes de texto.

El registro de la línea solo se completa una vez que se ha confirmado tanto la identidad del solicitante como la posesión del número en cuestión.

La prueba de vida solicita a la persona realizar movimientos específicos en tiempo real.

La ATDT ha reiterado que este proceso busca reducir delitos como extorsión, fraude, acoso y secuestro virtual, que con frecuencia se facilitan mediante el uso de líneas no identificadas.

¿Ya venden chips registrados?

La autoridad federal alertó sobre la existencia de publicaciones que ofrecen chips presuntamente ya registrados, lo cual representa un riesgo significativo para los usuarios.

Estos casos son reportados de manera constante a la policía cibernética y plataformas digitales para frenar el crecimiento del mercado negro de tarjetas SIM.

El titular de la ATDT, José Antonio Peña Merino, explicó que no existe un padrón centralizado ni una base de datos controlada por el Estado.

Los datos personales, como nombre, CURP y número telefónico, se resguardan directamente por cada empresa de telecomunicaciones conforme a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

Fechas clave para completar el registro

Hasta el 16 de enero, se han registrado 2 millones 151 mil 802 líneas móviles bajo este nuevo esquema.

De acuerdo con la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, las líneas que fueron adquiridas antes del 9 de enero de 2024 tienen como fecha límite el 30 de junio de 2024 para completar su registro.

En el caso de los nuevos chips, estos no podrán utilizar servicios de datos hasta que el usuario concluya el proceso de verificación.

Este esfuerzo de regulación, aunque complejo, apunta a mejorar la seguridad digital y proteger a los usuarios de prácticas ilícitas en un entorno donde el uso del celular es cada vez más crítico para la vida cotidiana.