Preventa de Galaxy S26 en México: lista de precios oficiales, modelos y colores

La nueva generación de smartphones premium de Samsung ya aterrizó en México. La serie Samsung Galaxy S26 comenzó su preventa oficial y promete marcar un antes y un después en la experiencia móvil gracias a una integración más profunda de Galaxy AI, mayor potencia de procesamiento y mejoras en pantalla y audio.

Si estás pensando en renovar tu celular este año, este es el momento, ya que la preventa estará disponible hasta el 17 de marzo a través de Samsung.com/mx y la Samsung Shop App, con beneficios exclusivos para quienes aparten su equipo en esta fase inicial.

Modelos disponibles y precios oficiales en México

La serie Galaxy S26 está conformada por tres modelos: Galaxy S26, Galaxy S26+ y Galaxy S26 Ultra, todos con 12GB de RAM y diferentes opciones de almacenamiento interno.

Galaxy S26 Ultra

El modelo más avanzado de la línea llega en tres configuraciones:

12GB RAM + 1TB de almacenamiento: $37,999 MXN

Colores disponibles: Violeta Cobalto, Blanco, Negro y Azul Cielo.

Colores exclusivos en Samsung.com: Oro Rosado y Sombra Plata.

El Galaxy S26 Ultra destaca por incorporar la primera Pantalla de Privacidad integrada en un smartphone, una innovación pensada para quienes utilizan su dispositivo en espacios públicos y buscan mayor discreción visual.

Samsung Galaxy S26

Galaxy S26+

12GB RAM + 512GB: $28,499 MXN

Este modelo mantiene el equilibrio entre potencia y tamaño, ofreciendo una pantalla amplia y alto rendimiento para productividad, videojuegos y consumo multimedia.

Galaxy S26

12GB RAM + 512GB: $22,499 MXN

Es la versión más accesible de la familia, ideal para quienes buscan la experiencia Galaxy AI en un formato más compacto sin sacrificar rendimiento.

Samsung Galaxy S26

Galaxy AI: la gran apuesta de la serie S26

La serie Galaxy S26 representa la tercera generación de smartphones con inteligencia artificial integrada de forma nativa. Las nuevas funciones están diseñadas para reducir pasos y simplificar tareas cotidianas, desde planear eventos y buscar información hasta editar fotos y optimizar contenido en segundos.

Gracias a un chipset personalizado enfocado en rendimiento de IA, eficiencia energética y mejor gestión térmica, los dispositivos pueden ejecutar procesos de forma más fluida y proactiva. En términos prácticos, esto significa que el teléfono aprende del contexto del usuario y automatiza acciones con mínima intervención manual.

La experiencia se vuelve más intuitiva: sugerencias inteligentes, asistencia en tiempo real y optimización automática del rendimiento son parte de las mejoras clave.

Samsung Galaxy S26

Promociones de preventa: doble memoria y más beneficios

Uno de los principales atractivos de esta etapa es que los compradores podrán obtener el doble de memoria al estrenar su Galaxy S26 durante la preventa.

A esto se suman otras ventajas al comprar directamente en Samsung.com/mx o en la Samsung Shop App:

Envío gratis

Envío gratis Acumulación de puntos Samsung Rewards

Hasta 24 meses sin intereses con tarjetas participantes

Acceso al programa Galaxy Canje

Galaxy Canje permite entregar tu teléfono actual como parte del pago para reducir el costo del nuevo equipo, una opción atractiva para quienes buscan actualizar su dispositivo sin pagar el monto total.

Samsung Galaxy S26

Galaxy Buds4: el complemento ideal

Durante la preventa también estarán disponibles los nuevos audífonos inalámbricos Samsung Galaxy Buds4, diseñados para integrarse perfectamente con la serie S26.

Galaxy Buds4 Pro: $3,999 MXN

Galaxy Buds4 Pro: $3,999 MXN
Galaxy Buds4: $2,899 MXN

Estos dispositivos ofrecen audio Hi-Fi inmersivo y permiten activar agentes de IA por voz o gestionar llamadas mediante gestos con la cabeza, ampliando la experiencia inteligente más allá del smartphone.

¿Vale la pena apartarlo ahora?

La preventa suele ser el momento más conveniente para adquirir un dispositivo premium, especialmente cuando incluye beneficios como el aumento de memoria sin costo adicional. En este caso, la serie Galaxy S26 no solo apuesta por potencia bruta, sino por una integración más profunda de inteligencia artificial que promete facilitar tareas diarias.

Con precios que van desde los $22,499 hasta los $37,999 pesos, Samsung apunta a distintos perfiles de usuario, desde quienes buscan el máximo desempeño hasta quienes desean una experiencia premium equilibrada.

