¿Precios más altos en PlayStation Store? Sony aclara la polémica del tipo de cambio en México

El tiempo sigue corriendo y cada vez el momento en que la PlayStation Store en México cobrará en moneda local está cada vez más cerca, por ello, Sony ha querido aclarar el comunicado de prensa de hace unas semanas donde daba a entender que, el tipo de cambio que manejaría en el país sería de más de 20 pesos por dólar en las transacciones de la tienda digital.

A partir del próximo 20 de agosto, la PlayStation Store en México implementará una de las modificaciones más esperadas por la comunidad: el cobro directo en moneda nacional. Sin embargo, la publicación inicial de una guía de soporte generó inquietud entre los usuarios e incluso la atención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), debido a una tasa reflejada de 20.50 pesos mexicanos por cada dólar, lo cual son casi tres pesos más que el actual tipo de cambio.

Ante las especulaciones sobre si esta equivalencia encarecería el costo general del catálogo digital, Sony emitió un comunicado oficial aclarando que dicha cifra no se utilizará para fijar el costo de los videojuegos o suscripciones. De hecho, mientras que algunos pensaban que podrían perder dinero, la situación podría ser diferente para algunos usuarios

.¿Qué pasará con la primera conversión de 20.50 pesos en PlayStation Store?

La compañía japonesa precisó que la tasa de 20.50 pesos por dólar aplicará de manera exclusiva para la conversión de los fondos almacenados en la billetera digital de cada cuenta activa antes del mantenimiento programado entre el 18 y el 20 de agosto.

Asimismo, esta misma equivalencia se mantendrá activa para aquellos usuarios que decidan canjear tarjetas de regalo físicas o códigos en dólares con posterioridad a la fecha de actualización de la tienda.

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De esta forma, un saldo pendiente de 10 dólares se transformará automáticamente en 205 pesos mexicanos dentro de la cuenta del usuario.

¿Cómo aplicará el cobro a partir del cambio oficial de la tienda en México?

Una vez concluido el proceso de mantenimiento, la tienda digital desplegará precios regionales independientes diseñados para el mercado nacional.

Sony no dejó del todo claro cómo trabajará con los costos de conversión del dólar-peso, pero algunos rumores señalan que la firma adoptará un modelo similar al de Xbox, su rival, quienes al lanzar un juego o suscripciones ya tienen un precio fijo para el mercado nacional que no cambia en su tienda digital, al menos de un aumento general anunciado por la compañía.