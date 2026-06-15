Pokémon Winds y Waves llegarían en septiembre de 2027, según filtración

Los fans de Pokémon todavía esperan más detalles sobre Pokémon Winds y Pokémon Waves, los próximos juegos principales de la franquicia. Aunque The Pokémon Company solo ha confirmado que ambos títulos llegarán en 2027, una nueva filtración apunta a una ventana de lanzamiento mucho más específica.

De acuerdo con el informante Centro Leaks, Pokémon Winds y Pokémon Waves estarían planeados internamente para septiembre de 2027. El dato no ha sido confirmado por The Pokémon Company, Nintendo ni Game Freak, por lo que debe tomarse como rumor hasta que exista un anuncio oficial.

La filtración provocó conversación entre jugadores porque se trataría del debut de la décima generación de Pokémon y de una de las apuestas más importantes de la saga para Nintendo Switch 2.

Pokémon Winds y Pokémon Waves llegarían en septiembre de 2027

Según Centro Leaks, los equipos de desarrollo trabajan actualmente con septiembre de 2027 como mes objetivo para el lanzamiento de Pokémon Winds y Pokémon Waves.

El reporte señala que esta sería la meta interna actual, aunque eso no significa que la fecha sea definitiva. Como ocurre con cualquier producción de gran escala, los calendarios pueden cambiar por ajustes de desarrollo, decisiones comerciales o retrasos.

Por ahora, lo único confirmado oficialmente es que ambos juegos tendrán un lanzamiento mundial simultáneo en 2027 para Nintendo Switch 2.

Pokemon Winds y Waves Especial

¿Qué se sabe oficialmente de Pokémon Winds y Pokémon Waves?

Pokémon Winds y Pokémon Waves fueron revelados durante el evento del 30 aniversario de la franquicia. Los juegos marcarán el inicio de la décima generación y estarán desarrollados por Game Freak.

La nueva entrega llevará a los jugadores a una región formada por islas, océanos, zonas selváticas y otros entornos naturales. De acuerdo con la información oficial, los títulos mantendrán una estructura de mundo abierto, una línea que la saga ha explorado en entregas recientes.

También se presentaron los tres Pokémon iniciales de esta generación: Browt, de tipo Planta; Pombon, de tipo Fuego; y Gecqua, de tipo Agua.

La propuesta apunta a una aventura marcada por el viaje marítimo, la exploración de islas y una mayor escala visual gracias al salto a Nintendo Switch 2.

¿Por qué septiembre de 2027 llama la atención?

Si la filtración resulta correcta, Pokémon Winds y Pokémon Waves llegarían antes de la temporada navideña de 2027.

Ese detalle llamó la atención de los fans porque la franquicia suele ocupar ventanas de lanzamiento estratégicas para Nintendo. Un estreno en septiembre dejaría espacio para que la compañía prepare otro lanzamiento fuerte hacia finales de año, aunque por ahora esto también entra en el terreno de la especulación.

Además, un lanzamiento en septiembre permitiría a The Pokémon Company iniciar la temporada de fin de año con la nueva generación ya disponible, impulsando ventas de juegos, consolas, cartas, anime, mercancía y otros productos relacionados con la franquicia.

bgpa