OpenAI revela GPT-5.5 tras errores, pistas en X y un frenesí en la comunidad

El anuncio de GPT-5.5 por parte de OpenAI no ocurrió en silencio. Durante días, el modelo ya circulaba entre desarrolladores y comunidades tecnológicas a través de filtraciones, errores técnicos y mensajes en clave que anticiparon su llegada.

La compañía presentó oficialmente el modelo un jueves, describiéndolo como “el más inteligente e intuitivo hasta la fecha”, en un contexto donde la expectativa ya estaba instalada tras una semana de pistas y exposiciones accidentales.

El rastro comenzó el 19 de abril, cuando se detectaron pruebas a escala de producción de un modelo no anunciado en la API de OpenAI. Días después, el 22 de abril, un error de configuración expuso momentáneamente un modelo bajo el nombre en clave Arcanine.

Durante aproximadamente 47 minutos, usuarios pudieron interactuar con este sistema antes de que el acceso fuera restringido. Algunos desarrolladores lograron documentar el incidente, compartiendo evidencia del funcionamiento previo al lanzamiento.

Ese mismo día, otra filtración ocurrió dentro de la herramienta OpenAI Codex, donde un menú interno dejó ver una lista de modelos en desarrollo, entre ellos GPT-5.5, oai-2.1 y glacier-alpha.

Comunidad y redes: claves en la anticipación

La filtración en Codex fue amplificada por usuarios en foros como Reddit, donde se compartieron videos del selector de modelos y descripciones emergentes. En estos fragmentos, GPT-5.5 era descrito como un sistema enfocado en programación avanzada.

Quienes lograron interactuar con versiones preliminares reportaron mejoras en dos áreas:

Mayor velocidad en tareas de programación

Uso más eficiente de tokens

Estas primeras impresiones alimentaron la expectativa en torno al modelo antes de cualquier confirmación oficial.

Un mensaje en clave que desató teorías

Un día antes del anuncio, OpenAI publicó en X una cadena en apariencia enigmática: “NS41”. El mensaje, sin contexto, fue rápidamente analizado por la comunidad. Algunos usuarios identificaron que la cadena podía decodificarse en Base64, revelando el número 5.5. Otros llegaron al mismo resultado mediante cálculos alfanuméricos.

La publicación intensificó las especulaciones y coincidió con un aumento en la actividad dentro de plataformas de predicción, donde usuarios comenzaron a apostar por un lanzamiento inminente.

El interés en torno al modelo se trasladó incluso a mercados de predicción como Polymarket, donde la probabilidad de lanzamiento de GPT-5.5 alcanzó el 86% el 23 de abril.

La actividad de Sam Altman en redes sociales, junto con el patrón histórico de anuncios en jueves por parte de OpenAI, reforzó la percepción de que el lanzamiento era inminente.

El anuncio oficial y sus alcances

Finalmente, OpenAI confirmó la llegada de GPT-5.5. Durante el anuncio, el presidente de la compañía, Greg Brockman, lo describió como “una nueva clase de inteligencia”, destacando su enfoque en sistemas más agénticos.

Por su parte, el científico jefe Jakub Pachocki señaló que la empresa espera una aceleración en el progreso tecnológico en los próximos años, tras un periodo que calificó como más lento de lo esperado.

El modelo está orientado a tareas como programación avanzada, trabajo del conocimiento e investigación científica, áreas donde OpenAI busca consolidar su desarrollo.

Disponibilidad y ritmo de lanzamientos

GPT-5.5 comenzó a desplegarse para usuarios de ChatGPT en planes Plus, Pro, Business y Enterprise, además de su integración con Codex. El acceso a la API será habilitado próximamente.

El lanzamiento ocurre apenas siete semanas después de GPT-5.4, presentado el 5 de marzo, lo que sugiere una aceleración en la frecuencia de actualizaciones de la compañía.