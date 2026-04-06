Netflix lanza ‘Playground’, su nueva app de juegos infantiles sin anuncios

Netflix presentó una nueva aplicación llamada ‘Playground’, un espacio especialmente preparado para que los niños encuentren algo entretenido, interesante y enriquecedor para ver y jugar.

Se trata de una app diseñada para promover la imaginación y la exploración para el público infantil y preescolar, quienes podrán vivir nuevas aventuras con sus personajes favoritos, como Peppa Pig y sus amigos de Sesame Street: Plaza Sésamo.

Además, para tranquilidad de los padres de familia, combina controles parentales y un entorno ya curado y de alta calidad, el cual permite que los niños descubran contenido a su ritmo.

Estamos construyendo un mundo en el que los niños no solo pueden ver sus historias favoritas, sino también sumergirse en ellas e interactuar con sus personajes preferidos”, expresó John Derderian, vicepresidente de Series de Animación y Series para Ver en Familia.

Netflix Playground, para divertir y explorar

Netflix lanza ‘Playground’, su nueva app de juegos infantiles. Especial

La nueva aplicación de Netflix está diseñada para niños de hasta 8 años y está incluida en todas las membresías.

Playground no incluye anuncios ni compras dentro de la aplicación, una característica con la que la empresa intenta diferenciar su propuesta en un segmento especialmente sensible para padres y tutores.

La plataforma ya está disponible en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Filipinas y Nueva Zelanda. En México estará disponible a partir del 28 de abril.

Para poder disfrutar de la nueva app, los usuarios solo deben descargar la app en un smartphone o tablet e iniciar sesión en su cuenta de Netflix para acceder a una biblioteca de juegos en constante expansión.

Juegos infantiles

Netflix lanza ‘Playground’, su nueva app de juegos infantiles. Especial

Netflix Playground será ahora la aliada perfecta para viajes largos en avión o salidas. En ella, se podrán encontrar juegos divertidos y enriquecedores como:

Juega con Peppa Pig: Entra al mundo de Peppa con una colección de divertidas actividades. Cuida a los conejillos de indias, conduce el autobús, prepara un batido y mucho más.

Sesame Street: Plaza Sésamo: Diviértete con Elmo, Big Bird , el Monstruo Comegalletas , Óscar y tantas otras marionetas adoradas. Practica con tarjetas de memoria o conecta los puntos para reforzar la coordinación.

Dr. Seuss: ¡Horton!: Explora vibrantes ambientes selváticos que promueven la creatividad mediante juegos de causa y efecto con Horton y sus amigos. ¡También puedes probar andar en patineta y jugar básquetbol!

Storybots : Diviértete con estas criaturas inquietas y curiosas en coloridas escenas con stickers o armando rompecabezas, entre tantas otras actividades.

Dr. Seuss: Los Sneetches : Acompaña a Stella Sneetch en aventuras interactivas dentro de su mundo, elige formas para desarrollar el reconocimiento de patrones y construye un automóvil único.

Dinosaurios despistados: Elige un pequeño tiranosaurio para que corra en una carrera o diviértete con una tornamesa, un teclado y efectos de sonido para crear una canción nueva llena de ruidos graciosos.

Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul: Toca y arrastra para revelar encantadoras sorpresas en las zonas de juego de la cocina y la sala de estar de los peces, o recorre los cielos en un globo aerostático.

A colorear: Libera tu creatividad con estas páginas para colorear que incluyen tus personajes favoritos.

Los favoritos para padres y niños

Netflix lanza ‘Playground’, su nueva app de juegos infantiles. Especial

Por otra parte, Netflix también anunció lo nuevo de los favoritos de padres y niños, como la temporada 3 de Gran Camión y más episodios de Misterios animales, para garantizarles que siempre haya más aventuras y misterios entrañables para ver. Además, agregaron nuevas historias a la programación: Young MacDonald, una serie musical que sigue al nieto del viejo MacDonald, un muchacho optimista y juguetón que resuelve problemas y aprende sobre la vida en la granja junto con sus amigos animales.

Dichas nuevas series están diseñadas para promover la creatividad y la resolución de problemas a través de historias divertidas y con las que puedan identificarse.

*mvg*