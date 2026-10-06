Lluvia de meteoros Dracónidas 2026: cuándo y a qué hora verla en México

La lluvia de meteoros Dracónidas es el nombre de uno de los fenómenos astronómicos que trae octubre. Para quienes disfrutan buscar estrellas fugaces, este evento representa una oportunidad de salir de la rutina y dedicar un rato a observar los destellos que aparecen durante la noche.

Una de las particularidades de las Dracónidas es que permiten comenzar la observación durante las primeras horas de la noche. Esto facilita que quienes no desean desvelarse puedan intentar encontrar algunos meteoros después de la puesta del Sol.

¿Cuándo será la lluvia de meteoros Dracónidas 2026?

Anota estas fechas si quieres dedicar una noche a la observación: las Dracónidas estarán activas del 6 al 10 de octubre. Dentro de ese periodo, la noche del jueves 8 al viernes 9 de octubre será la principal referencia para buscar el fenómeno.

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Star Walk, plataforma especializada en astronomía, señala que el máximo de esta lluvia de meteoros corresponde a esa noche. Aunque pueden aparecer algunos destellos en las fechas cercanas, el periodo de mayor actividad ofrece una mejor oportunidad para intentar observarlos.

También será necesario revisar las condiciones del cielo en tu localidad, porque una noche nublada puede impedir la observación incluso durante el máximo de actividad.

¿A qué hora ver las Dracónidas en México?

El anochecer será la señal para comenzar a mirar. A diferencia de otras lluvias de estrellas que suelen observarse mejor durante la madrugada, las Dracónidas favorecen la observación en las primeras horas de la noche.

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Como referencia para el centro de México, puedes preparar la observación alrededor de las 19:00 horas del 8 de octubre. Sin embargo, esa hora no representa un inicio exacto del fenómeno ni garantiza que el cielo ya esté suficientemente oscuro en todas las localidades.

¿Cuántos meteoros podrían verse durante el máximo?

Las previsiones apuntan a una actividad moderada, de aproximadamente cinco meteoros por hora en condiciones ideales. Eso significa que será necesario tener paciencia: los destellos no aparecerán de manera continua ni a intervalos regulares.

Desde un lugar con muchas luces podrían distinguirse menos meteoros, mientras que un cielo oscuro permitirá identificar mejor los trazos tenues.

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Este año, la escasa luz de la Luna favorecerá la búsqueda. Durante la noche del máximo estará cerca de su fase nueva, lo que reducirá la interferencia del brillo lunar.

¿Hacia dónde mirar para encontrar la lluvia de meteoros Dracónidas?

Draco, la constelación conocida como el Dragón, da nombre a esta lluvia de estrellas. Allí se ubica el radiante, el punto desde el cual parecen surgir los meteoros.

Mantener la mirada únicamente en esa zona no es necesario. Los trazos luminosos pueden extenderse por distintos sectores del cielo, así que conviene elegir una posición que permita observar una superficie amplia.

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Consejos para ver la lluvia de meteoros Dracónidas

Encontrar un espacio abierto y alejado de la iluminación urbana será una de las decisiones más útiles. Procura que edificios, árboles o anuncios luminosos no bloqueen la vista.

Dedica al menos 20 minutos a acostumbrarte a la oscuridad. Durante ese tiempo y mientras observas, evita revisar constantemente el celular, ya que la luz de la pantalla dificulta la adaptación de los ojos.

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Deja el telescopio y los binoculares para otro tipo de observación. En una lluvia de meteoros interesa abarcar una zona amplia del cielo, algo que resulta más sencillo a simple vista.

Lleva ropa abrigadora y busca una postura cómoda para esperar. Con un cielo despejado, poca iluminación y paciencia, la noche del 8 de octubre será una oportunidad para intentar ver las Dracónidas desde México.