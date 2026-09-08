Eclipse solar: ¿cuándo ocurrirá el próximo y por qué durará más de seis minutos?

Un eclipse solar es uno de los fenómenos astronómicos que más expectativa genera, pues durante unos minutos la Luna se coloca frente al Sol y provoca que el día parezca convertirse en noche.

Además de la repentina falta de luz, quienes se encuentren dentro de la franja de totalidad podrán observar algunos de los efectos más sorprendentes de un eclipse. Entre ellos estarán las perlas de Baily, el llamado anillo de diamante y la corona solar, visible alrededor de la silueta oscura de la Luna.

REUTERS

La duración del evento y la posibilidad de contemplarlo desde distintas regiones del planeta han despertado el interés de especialistas y aficionados. Sin embargo, la fecha y el tiempo de visibilidad cambiarán dependiendo de la ubicación desde la que se observe.

¿Cuándo será el eclipse solar de 2027?

La próxima gran cita astronómica ocurrirá el 2 de agosto de 2027. Ese día, la sombra de la Luna recorrerá parte del océano Atlántico, el sur de Europa, el norte de África, Medio Oriente y una zona del océano Índico.

En territorio europeo, la totalidad podrá apreciarse principalmente desde el extremo sur de España. Algunas de las mejores ubicaciones estarán en la provincia de Cádiz, así como en Ceuta y Melilla. En otras regiones españolas, el eclipse se observará de manera parcial.

Captura de pantalla

Después de cruzar el estrecho de Gibraltar, la sombra avanzará por países como Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia. Las condiciones y el tiempo de observación cambiarán de acuerdo con la ubicación de cada persona.

¿Cuánto durará el eclipse solar?

El punto máximo del eclipse tendrá una duración aproximada de 6 minutos y 23 segundos. Este periodo se alcanzará cerca de Luxor, Egipto, uno de los lugares que ofrecerá una de las vistas más prolongadas del fenómeno.

Aunque suele presentarse como “el eclipse más largo del siglo”, el de 2027 ocupará en realidad el segundo lugar entre los eclipses totales del siglo XXI. El primero ocurrió el 22 de julio de 2009 y llegó a los 6 minutos con 39 segundos.

REUTERS

Su extensa duración se deberá a una combinación de factores. La Luna estará relativamente cerca de la Tierra, por lo que se verá lo suficientemente grande para cubrir todo el disco solar. Además, la trayectoria de su sombra favorecerá una totalidad más prolongada en algunas zonas.

¿Cómo se verá el eclipse total?

Antes de que el Sol desaparezca, podrán observarse las llamadas perlas de Baily. Estos pequeños destellos se producen cuando los últimos rayos solares atraviesan los valles y las irregularidades presentes en la superficie de la Luna.

Segundos después aparecerá el efecto conocido como anillo de diamante. En ese instante, casi toda la luz quedará bloqueada y solo permanecerá visible un punto brillante junto al resplandor que rodea la silueta lunar.

AFP

Al comenzar la totalidad, la corona solar podrá distinguirse alrededor de la Luna. Esta capa exterior de la atmósfera del Sol suele quedar oculta por su luminosidad, pero se vuelve visible durante un eclipse total.

¿Por qué un eclipse solar puede ser total, parcial o anular?

Cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, proyecta diferentes tipos de sombra sobre nuestro planeta. La región más oscura recibe el nombre de umbra y es donde puede contemplarse un eclipse total.

Reuters

Alrededor se encuentra la penumbra. Desde esta zona, el satélite natural solamente cubre una parte del Sol, por lo que el fenómeno se observa de forma parcial.

También existe la antumbra, que se forma cuando la Luna se encuentra más lejos de la Tierra y su tamaño aparente no alcanza a ocultar todo el disco solar. En ese caso se produce un eclipse anular y queda visible el llamado “anillo de fuego”.