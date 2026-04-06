El iPhone que salió de la Tierra y ya toma fotos históricas en el espacio

El pasado 1 de abril, desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA, despegó el cohete Space Launch System para llevar a cabo la misión espacial Artemis II, con el objetivo de sobrevolar la superficie lunar. En estos instantes, recorriendo el infinito vacío espacial, se encuentran: Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto), Christina Koch (especialista de misión), Jeremy Hansen (especialista) y un iPhone 17 Pro Max.

¿Internet en el espacio?

¿Por qué uno de los últimos lanzamientos de la empresa Apple viaja junto con la tripulación de la misión Artemis II? La NASA ha autorizado que los astronautas vuelen con teléfonos inteligentes, aunque no cuenten con señal a internet ni Bluetooth, pero sí con un hardware homologado para vuelos espaciales.

“Estamos dando a nuestras tripulaciones las herramientas para capturar momentos especiales para sus familias y compartir imágenes y videos inspiracionales con el mundo”. -Jared Isaacman, vía X.

Sin embargo, la tripulación no tomó los celulares y abordó con ellos sin antes seguir un procedimiento. El profesor Tobias Niederwieser, del instituto BioServe Space Technologies, explicó para el New York Times el protocolo que se siguió para la autorización del iPhone.

Presentación del hardware al comité de seguridad.

Identificación de los riesgos que supone un teléfono inteligente en órbita.

Establecimiento de un plan en caso de que se presente alguno de los riesgos identificados.

Comprobación de funcionamiento.

Seguridad inteligente

El iPhone 17 Pro Max, como se aclaró durante la presentación de su lanzamiento en septiembre, cuenta con cobertura de cristal Ceramic Shield 2 en la parte delantera y trasera, siendo la cobertura de mayor protección en comparación con cualquier otro teléfono de la compañía. Previo al despegue, en la red social X, el periodista Owen Sparks compartió un clip de la retransmisión en directo de la NASA donde se puede observar cómo le guardan en un compartimento de la pierna izquierda, de quien parece ser el comandante Reid Wiseman, un iPhone que más tarde se confirmó por el color del teléfono en un video donde los tripulantes pasaban flotando, debido a la gravedad cero, dentro de la nave con el celular plateado.

No obstante, Apple no estuvo involucrada en la aprobación de su más reciente teléfono inteligente para viajar junto con los cuatro astronautas y la compañía señaló que es la primera vez que sus dispositivos cumplen con los requisitos pertinentes para su uso fuera del planeta.

Fotografías del espacio

El comandante estadunidense Reid Wiseman ha sido el encargado de tomar las fotografías que se han publicado de la Tierra. Según el New York Times, además de contar con el iPhone, la tripulación cuenta con dos cámaras Nikon D5 y cuatro cámaras GoPro Hero 11. Las selfies que hasta el momento ha publicado la NASA fueron capturadas con el iPhone 17 Pro Max; son fotografías donde se ve la silueta de uno de los astronautas creando un contraste, a través de la ventanilla, con el planeta Tierra de fondo. Por otra parte, para capturar la vista exterior de la nave, se ha utilizado principalmente la cámara Nikon D5. Una cámara de hace 10 años logró capturar la belleza de nuestro hogar, donde se percibe en la negrura del espacio un punto brillante que resulta ser el planeta Venus, auroras boreales y la gran masa de tierra del continente africano y la península ibérica.

Estas imágenes pasarán a la historia del siglo XXI, como un firme recuerdo de lo pequeños que somos ante la inmensidad del espacio.