iPhone Duo vs Samsung, Oppo y Huawei: así está el mercado plegable en México

La llegada de Apple al mercado de los teléfonos plegables con el iPhone Duo pone a esta rama de smartphones en un nuevo contexto porque, si bien ya existen diversos modelos en el país, la presencia de la firma de Cupertino la lleva a un nuevo nivel por el morbo que ha generado su introducción a una de las gamas premium, incluso llevando los precios a un nuevo nivel no solo en el mundo sino también en México.

La tecnología de teléfonos con pantalla plegable en México se popularizó con el renacimiento del Motorola Razr, pero tuvo un mayor auge con el Samsung Flip que llegó a la par del primer Samsung Galaxy Fold, un modelo que en su primera generación llegó en 47 mil 999 pesos, un costo alto esperado dado que era el primero de su tipo.

Pero ahora la situación es diferente y Apple llega a un mercado donde no solo los coreanos han ganado posicionamiento sino también los chinos con presencia en México.

Más allá del Samsung Fold y el iPhone Duo

En el territorio nacional, los modelos de entrada flexibles como el Motorola Razr y el Samsung Flip han ganado un importante número de clientes, pero su enfoque es en un público joven.

Las variantes flexibles que pueden asimilar el tamaño de una iPad Mini se han distinguido en el país por sobrepasar costos incluso de los modelos insignias de sus propias compañías. En el caso de Samsung su Galaxy Fold 8 parte desde los 45,999 pesos, mientras el S26 Ultra desde los 29,999 pesos.

La firma china Oppo también tiene un modelo flexible en México, el Find N6 que, a diferencia de sus rivales de Apple y Samsung sí conserva todo el apartado fotográfico que le da una ventaja al Find X9 Pro. El precio es de 39,999 pesos con la gran ventaja de tener el apartado fotográfico total, algo que ni el Fold o el iPhone Duo pueden presumir en este momento.

Una situación similar presenta Huawei con el Mate X7 por 36,999 pesos. Al igual que el Oppo cuenta con todas las ventajas fotográficas de los modelos insignia de la firma china, pero con la desventaja de no tener el sistema operativo Android total dadas las restricciones a las que está sometida la compañía.

La misma compañía tiene una variante que ninguna otra marca puede presumir en México: una triple pantalla con el Mate XT Ultimate de 44,999 pesos.

Con todos los modelos costando por encima de los 35 mil pesos, el mercado no es el de mayor número de ventas, pero sí representa un segmento de compradores que con el paso de los años se vuelven fieles a renovar estos modelos.