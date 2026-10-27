iPhone Duo presenta daños en algunas pantallas; esto respondió Apple

Apple reconoció un problema en la pantalla interior de algunos iPhone Duo tras las primeras quejas de compradores, quienes reportaron daños poco después de comenzar a utilizar el teléfono plegable. La compañía ofreció reemplazar los equipos afectados, aunque todavía no ha explicado qué provoca la falla.

El dispositivo incorpora dos pantallas: una exterior de 5.4 pulgadas y otra interior de 7.6 pulgadas que se despliega al abrirlo como un libro. Este diseño, con el que Apple ingresó al mercado de los celulares plegables, depende de una bisagra que permite extender y cerrar el panel flexible.

¿Qué problemas reportan los usuarios del iPhone Duo?

Las quejas incluyen experiencias de compradores cuyos equipos presentaron daños durante las primeras horas de uso. Un usuario de Reddit aseguró que la pantalla se rompió antes de terminar la configuración; según su relato, sintió resistencia al plegar el teléfono y posteriormente escuchó un chasquido.

Otro comprador afirmó que llevaba unas seis horas con el dispositivo y lo había abierto menos de 20 veces cuando ocurrió el desperfecto. Estos testimonios describen fallas tempranas, pero por sí solos no permiten establecer qué proporción de los teléfonos vendidos presenta el problema.

¿La bisagra podría dañar la pantalla?

El equipo de iFixit examinó el interior del teléfono y elaboró un modelo tridimensional con imágenes del desmontaje, patentes y tomografías. Su análisis ubicó daños reportados cerca de una zona donde coinciden el soporte central de la bisagra y el espacio por el que pasa un cable de la pantalla.

Una de sus hipótesis apunta a una barra de soporte que podría no descender lo suficiente al cerrar el equipo, de modo que el panel recibiría presión en un punto específico. Se trata de una posible explicación, no de una causa confirmada por Apple.

Apple reconoce fallas en algunos de sus dispositivos Reddit

iFixit también explicó que una alteración localizada en las pequeñas conexiones eléctricas puede afectar toda una fila o columna de píxeles. Esto ayudaría a entender por qué algunas fotografías muestran líneas que recorren el pliegue y atraviesan parte de la pantalla.

¿Qué deben hacer los compradores afectados?

Apple indicó que el problema afecta a un “pequeño número” de unidades y pidió a quienes presenten fallas en la pantalla contactar con AppleCare para solicitar un reemplazo. La declaración, recogida por Reuters, no precisa cuántos teléfonos están afectados ni detalla condiciones específicas para México.

El análisis de iFixit otorgó al dispositivo una calificación provisional de 5 sobre 10 en reparabilidad, su mejor evaluación para un plegable hasta ese momento. Sin embargo, señaló que sustituir la pantalla interior y reparar la bisagra exige un trabajo considerable; la puntuación sigue pendiente de la disponibilidad de repuestos

bgpa