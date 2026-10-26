Dongfeng México fortalece su alianza con Forthing Global y recibe reconocimientos en París

La industria automotriz atraviesa una transformación marcada por la electrificación, la innovación tecnológica y la búsqueda de nuevas oportunidades en mercados internacionales.

En este contexto, Dongfeng México recibió el Reconocimiento a la Excelencia en la Colaboración Estratégica con Forthing Global y una distinción por sus logros destacados en ventas, durante el Paris Motor Show 2026, una de las citas relevantes para conocer las tendencias que están definiendo el futuro de la movilidad.

La participación de la representación mexicana tuvo un significado que trascendió la presencia en una exposición internacional. La invitación especial como socio estratégico de Forthing puso de relieve la relación entre ambas compañías y el papel que desempeña México dentro de los planes de desarrollo global de la marca.

Forthing presenta su nueva generación de modelos en París

El Paris Motor Show 2026 abrió sus puertas el 12 de octubre con la participación de fabricantes que buscan posicionar sus propuestas ante una audiencia internacional. Bajo el lema FOR THINGS THAT MATTER, Forthing Global presentó cuatro modelos en el expositor D11 del pabellón 7 de Paris Expo Porte de Versailles: TK5 BEV, TK5 PHEV, TK7 PHEV y V9 PHEV Camper Van.

Esta exhibición forma parte de la estrategia Riding the Wind: Dual-Engine Plan, con la que Forthing Global impulsa una oferta que combina vehículos eléctricos de batería (BEV) e híbridos enchufables (PHEV). Su portafolio contempla SUV y vehículos multipropósito (MPV), con alternativas orientadas a las necesidades de movilidad de familias en distintos mercados.

La presentación de la serie TK también coincidió con los esfuerzos de expansión de Forthing Global en Europa. Para Dongfeng México, asistir a este encuentro representó una oportunidad para conocer de primera mano las prioridades de producto, tecnología y crecimiento de la compañía, además de intercambiar perspectivas con representantes de otros mercados.

Este acercamiento permite fortalecer la coordinación entre los equipos y comprender cómo evoluciona la propuesta de la marca frente a las expectativas de los consumidores y las tendencias internacionales. La colaboración entre ambos mercados adquiere relevancia en un sector donde la innovación y la capacidad de adaptación son factores importantes para competir.

Cortesía

Reconocimientos que respaldan la colaboración y los resultados comerciales

Las distinciones recibidas por Dongfeng México reconocen dos dimensiones complementarias de su relación con Forthing Global. Por un lado, el premio a la excelencia en la colaboración estratégica destaca la importancia de mantener una alianza basada en la confianza, la coordinación y los objetivos compartidos. Por otro, el reconocimiento a los logros en ventas vincula ese trabajo conjunto con el desempeño comercial alcanzado.

Para el mercado mexicano, estos reconocimientos representan un respaldo al trabajo del equipo y a su contribución al posicionamiento de la marca. También refuerzan la participación de Dongfeng México dentro de la red internacional de Forthing Global, en un momento en que la compañía impulsa nuevas propuestas de movilidad y busca ampliar su presencia geográfica.

Más allá de la ceremonia, el encuentro abre oportunidades para compartir aprendizajes relacionados con producto, comunicación, estrategias comerciales y desarrollo de mercado. Estos intercambios pueden contribuir a alinear las iniciativas locales con las prioridades globales, sin perder de vista las particularidades de los consumidores mexicanos.

La participación de Dongfeng México en el Paris Motor Show 2026 refleja así una relación estratégica que combina reconocimiento institucional y resultados comerciales. En una industria en constante evolución, consolidar alianzas internacionales y fortalecer la ejecución en cada mercado constituye una vía para acompañar el crecimiento de las marcas y ampliar sus posibilidades de desarrollo.