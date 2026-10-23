La sorpresa secreta de Apple para celebrar el iPod: te decimos cómo sacarla en la web

Hace 25 años, Apple lanzó uno de sus productos más exitosos y que comenzaría a redefinir la estrategia de la compañía con la presentación del iPod, el dispositivo musical que cambió una era volviendo aún más popular la música digital y para conmemorar este aniversario la compañía presentó una pequeña sorpresa.

Lejos de anunciar el esperado regreso del dispositivo o una edición especial de hardware, la compañía de Cupertino escondió un Easter egg interactivo dentro del sitio web de Apple Music.

Al ingresar a una ventana de error "Página no encontrada" (Page Not Found) en el servicio de transmisión, los usuarios se topan con una recreación digital del primer iPod de 2001. La interfaz permite interactuar con la clásica rueda de desplazamiento táctil, presionar los botones físicos para controlar el volumen y reproducir fragmentos de canciones emblemáticas de la época como Sum 41 o Alien Ant Farm.

Aunque el iPod no fue el primer dispositivo que sirvió para los archivos como los MP3 si se convirtió en el más exitoso por su diseño y características, pero también logró que su tienda iTunes se volviera la más importante en la distribución de contenido digital.

A pesar de su éxito, el iPod fue descontinuado en el 2022 ante el éxito del iPhone.

¿Cuándo salió el iPod original y cuánto costaba en ese momento?

El primer iPod fue presentado por Steve Jobs el 23 de octubre de 2001. En aquel entonces, el dispositivo prometía la revolucionaria idea de llevar "1,000 canciones en tu bolsillo" gracias a un disco duro de 5 GB integrado en un chasís blanco con acero inoxidable.

En el momento de su salida al mercado, el iPod tenía un precio inicial de 399 dólares en Estados Unidos.

Al primer iPod le siguieron otras variantes como el Nano, Mini o el Touch hasta el final de su producción.