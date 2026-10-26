Difamación que afecta la reputación

Una acusación difundida en internet puede permanecer mucho más tiempo que la controversia que la originó. Sin embargo, para quien queda asociado con un señalamiento, el proceso de recuperación de confianza es mucho más largo que la pérdida de la misma.

José Manuel Mireles Verástegui, empresario inmobiliario, mezcalero, activista y consejero de fundaciones, aseguró en una entrevista para Excélsior que vivió las consecuencias de ese fenómeno después de que su nombre apareció en publicaciones relacionadas con una investigación en su contra.

De acuerdo con su testimonio, la cobertura mediática y las conversaciones en redes sociales afectaron su reputación personal y profesional, mientras que sus resoluciones favorables posteriores que muestran su inocencia tuvieron nula difusión.

“Las notas no tenían ni réplica, ni sustento”, afirmó al referirse a las publicaciones que, desde su perspectiva, presentaron información incompleta y afectaron su imagen pública cuando el caso todavía no tenía resolución.

Mireles sostiene que la forma en que se difundieron los señalamientos hizo que su nombre quedara asociado con un presunto delito, sin que se explicara el contexto de los hechos, ni la evolución del proceso.

El empresario afirmó que posteriormente obtuvo resoluciones favorables en su caso, pero aseguró que esas novedades no recibieron una atención equivalente a la de las primeras noticias difundidas en la web, algunos medios de comunicación y redes sociales.

Cortesía Las publicaciones negativas pueden trascender el ámbito digital y afectar las relaciones familiares, comerciales y laborales.

El impacto emocional de los señalamientos

En internet, la información puede permanecer disponible incluso cuando una situación cambia. Mireles afirmó que los señalamientos difundidos en su contra continuaron afectando su reputación, pues quienes buscan su nombre, pueden encontrar las publicaciones negativas iniciales.

“Es uno de los daños más difíciles de reparar, porque la huella digital, por desgracia, permanece por mucho tiempo”, expresó.

El impacto de los conflictos digitales también se refleja en cifras oficiales. El INEGI reportó que el 20.4 % de la población de 12 años y más, usuaria de internet, experimentó ciberacoso en el último año, esta cifra evidencia el alcance de las agresiones en línea y sus posibles consecuencias psicológicas, económicas y sociales.

En este caso, la afectación a su reputación también tuvo un alcance personal, pues estas acusaciones llegaron a su familia, quienes se tuvieron que enfrentar a preguntas, juicios y la incertidumbre que generó este asunto mediático.

Mireles contó que sus hijos tuvieron que afrontar las consecuencias de que su apellido quedara asociado con una investigación difundida públicamente, la cual en ese momento todavía no contaba con una resolución.

“Yo diría que fue un daño que requirió de mucho esfuerzo, resiliencia y perseverancia”, afirmó al describir el impacto personal y profesional que vivió.

Además, en su ámbito familiar también sufrieron importantes afectaciones emocionales.

Su experiencia demostró que el alcance de una publicación no puede medirse únicamente por el número de reproducciones o por el tiempo que permanece como tendencia, también debe considerarse lo que ocurre después, cuando la persona señalada intenta retomar su actividad cotidiana y reconstruir relaciones personales y profesionales.

Confianza en juego

Para quienes desarrollan una actividad profesional que depende de la confianza de clientes, socios e inversionistas, los señalamientos difundidos en internet pueden tener consecuencias que van más allá de la conversación digital y afectar sus relaciones comerciales.

Mireles sostuvo que, durante la controversia, algunos inversionistas y colaboradores prefirieron esperar antes de continuar con proyectos o compromisos debido a la incertidumbre que se generó.

Estas situaciones no siempre derivan en una cancelación definitiva, pero pueden traducirse en negociaciones detenidas, decisiones pospuestas y una confianza que requiere tiempo para recuperarse.

La relación entre las controversias financieras y la exposición digital también se observa en otros casos. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) ha alertado sobre la suplantación de instituciones financieras mediante páginas web, redes sociales y aplicaciones, una práctica utilizada para engañar a usuarios y obtener dinero o información personal.

Por tal razón, es de suma importancia distinguir entre una denuncia, una investigación y una responsabilidad acreditada, ya que la difusión de un señalamiento no sustituye una resolución judicial y, de la misma manera, una actualización posterior no garantiza que llegue a las mismas personas que conocieron la información inicial.

Esta diferencia es central en el caso de Mireles, quien afirmó que mantuvo sus compromisos comerciales, pero que el impacto en su reputación persiste.

Su testimonio pone en relieve la importancia de contextualizar la información y actualizarla cuando existen cambios relevantes en un proceso, y así evitar que una versión inicial permanezca como la única referencia disponible.

Cortesía Los señalamientos en internet actualmente pueden tener graves consecuencias.

En la actualidad el internet funciona como carta de presentación y la rectificación también necesita visibilidad. De lo contrario, las aclaraciones pueden tener un alcance menor que los señalamientos que les dieron origen.

“La reconstrucción de la confianza depende de que la información posterior también llegue a quienes conocieron los primeros señalamientos”, concluyó.