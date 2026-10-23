iPhone Duo agotado en México: ¿cuándo habrá nuevas unidades del plegable de Apple?

Apenas duró unas horas y quienes quieran un nuevo Apple iPhone Duo tendrán que esperar varios meses luego del éxito del primer día de venta en las tiendas oficiales en México con el primer smartphone plegable en la historia de la compañía.

Apple ha agotado sus primeras unidades disponibles en tiendas físicas y plataformas digitales, reeditando el fenómeno de filas multitudinarias que no se veía desde las primeras generaciones del teléfono de Cupertino y justo en el día de celebración del 25 aniversario del iPod.

En mercados clave como Estados Unidos y México, los usuarios volvieron a tomar las calles para asegurar su equipo. Creadores de contenido y compradores mostraron en redes sociales los campamentos improvisados afuera de las tiendas oficiales, donde decenas de personas instalaron casas de campaña con hasta 48 horas de anticipación para colocarse en los primeros lugares de las filas exclusivas organizadas por la marca.

El furor responde al cambio de paradigma que representa este modelo dentro del catálogo de Apple. Si bien otras empresas ya habían vendido teléfonos plegables, la firma de la manzana tiene un poder especial con sus clientes y, de nueva cuenta, logró un éxito en ventas a pesar del costo que iniciaba en los 47 mil 999 pesos en el modelo de 256 GB hasta los 77 mil 999 pesos en el de 2 TB.

El éxito se da unos meses después de su presentación oficial a lado del nuevo iPhone 18 Pro Max, mismo que no se ha agotado y, a tan solo unos meses del lanzamiento del iPhone 18 básico que llegará en el primer cuatrimestre del 2027.

¿Cuándo saldrán a la venta otra vez los iPhone Duo en México?

Ante el éxito de ventas, Apple sigue vendiendo reservas del iPhone Duo en México, pero con fecha de entrega estimada hasta el 25 de enero del 2027.

Por ahora, los únicos modelos disponibles están en algunas tiendas autorizadas, pero todo indica que se acabarán este mismo día.