Simulacro de terremoto: paso a paso para activar la Alerta Sísmica en iPhone y Android

El primer simulacro de terremoto a nivel nacional en México está próximo a realizarse. En los últimos ejercicios la Alerta Sísmica en celulares iPhone y Android ha sonado, como una medida que se suma a la prevención ante estos fenómenos naturales.

Aunque muchas personas han criticado el sonido de alerta, pues aseguran que es algo ‘tormentoso’, las autoridades han dejado claro que es una herramienta indispensable para salvaguardar la integridad de la población.

Por lo anterior, es importante que los habitantes se sumen a la cultura de prevención y activen la alerta en sus teléfonos móviles.

Paso a paso para activar la Alerta Sísmica en iPhone y Android

Alerta sísmica en celulares. Cuartoscuro / Victoria Razo

El sistema de alertamiento ante sismos ha evolucionado en México con la implementación de la tecnología Cell Broadcast System (CBS), la cual permite que las notificaciones de emergencia lleguen de manera simultánea a millones de dispositivos móviles, sin necesidad de contar con saldo, conexión a internet o una aplicación de terceros instalada.

Con esta tecnología el mensaje se envía a través de las antenas de telefonía celular a todos los equipos conectados en una zona geográfica específica, garantizando la recepción del aviso.

El proceso de activación, en celulares con cualquier sistema operativo, es sencillo.

Android

Ingresa al menú de ‘Ajustes’ o ‘Configuración’

Desliza la pantalla hasta encontrar el apartado ‘Seguridad y emergencia’

Si no está ahí, busca en la sección de ‘Notificaciones’ o ‘Contraseñas y seguridad’

Una vez dentro, localiza la opción ‘Alertas de emergenica inalámbricas’

Verifica que el interruptor esté encendido

Cerciórate de que todas las categorías de amenazas graves o extremas estén habilitadas

IPhone

Ve a la aplicación de ‘Configuración’ que está preinstalada en el equipo

Selecciona el apartado de ‘Notificaciones’

Busca la sección de alertas de seguridad pública

Dirígete al bloque ‘Alertas gubernamentales’

Asegúrate que las alertas de emergencia estén encendidas

¿Qué mensaje llega?

Alerta sísmica en celulares. Cuartoscuro / Margarito Pérez Retana

A los teléfonos móviles que tienen activadas las alertas de emergencia, llega un mensaje de texto estandarizado para evitar cualquier tipo de confusión o pánico innecesario.

La pantalla del celular mostrará la siguiente leyenda:

ESTO ES UN SIMULACRO - Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México - ESTO ES UN SIMULACRO"

Dicho texto está acompañado de una vibración constante y un sonido potente, replicando las condiciones exactas que se vivirían ante la inminencia de un sismo real de gran magnitud.

¿Cuándo y a qué hora es el Simulacro de terremoto?

El Primer Simulacro Nacional se llevará a cabo el próximo miércoles 6 de mayo, en punto de las 11:00 horas cuando se emita la alerta sísmica.

El 19 de septiembre de 2026 habrá un Segundo Simulacro Nacional, que también se llevará a cabo a las 11:00 horas.

El miércoles 6 de mayo se activarán 14 mil 191 altavoces, ubicados en la Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Michoacán, Morelos, Colima y el Estado de México.

A ello se sumará la alerta a través de telefonía celular, disponible para 105 millones 33 mil 512 usuarios de este servicio.

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