Apple AirPods 5: Cancelación de ruido mejorada, IA y asistente Siri, ¿cuánto costarán en México?

Sin cambios en el diseño, pero sí en el interior. Apple presentó de forma oficial los nuevos AirPods 5, tal como se había rumorado con mejoras enfocadas en el sonido, pero también en el uso de la inteligencia artificial para nuevas funciones que se ligan con Siri, el asistente de los dispositivos de la compañía situado en iPhones, MacBook y otros equipos.

Dentro de lo que destaca en el sonido es un mejor rendimiento de la Cancelación Activa de Ruido (ANC), una arquitectura acústica renovada con ecualización adaptativa de última generación y la integración de funciones inteligentes impulsadas por Siri AI mediante iOS 27, el sistema operativo que se libera en esta parte final del año para varios dispositivos.

En comparación con los AirPods 4, el nuevo modelo logra reducir hasta un 50% más de ruido exterior en su formato sin almohadillas, reduciendo la diferencia que se tiene respecto a la familia Pro, la cual no se ha renovado.

Asimismo, la compañía actualizó el modo de transparencia para ofrecer un sonido de voz más natural, sumando el sistema Adaptive Audio, el cual ajusta dinámicamente el aislamiento según los niveles de ruido del entorno, y la función Conversation Awareness, que baja automáticamente el volumen cuando el usuario comienza a hablar para poder sostener conversaciones.

Entre las innovaciones clave destaca la herramienta de Traducción en Vivo (Live Translation), desarrollada sobre el ecosistema Apple Intelligence que permite tener conversaciones en tiempo real ayudando en la traducción de diferentes idiomas, con solo unos segundos de traducción una vez que el micrófono de los AirPods ha captado al interlocutor.

Precio de los AirPods 5 modelo base Apple

¿Cuánto cuestan los AirPods 5 y cuándo salen a la venta?

Apple lanzó el dispositivo en dos versiones para adaptarse a las necesidades de los usuarios.

El modelo base incluye mejoras de durabilidad contra agua, sudor y polvo, mientras que la versión superior añade controles táctiles por deslizamiento en el poste para regular el volumen y una autonomía optimizada que alcanza 5 horas de reproducción continua con ANC activado (una hora más que la generación anterior) y hasta 22 horas totales.

AirPods 5 (modelo estándar): 129 dólares.

129 dólares. AirPods 5 con estuche de carga inalámbrica (USB-C, Qi y Apple Watch): 149 dólares.

Precios de los AirPods 5 en México

Los precios de preventa en México ya están listos y pueden apartarse en la web oficial con los siguientes costos.

AirPods 5 (modelo estándar): 2,999 pesos

2,999 pesos AirPods 5 con estuche de carga inalámbrica (USB-C, Qi y Apple Watch): 3,299 pesos

Las preventas globales iniciaron a nivel internacional este mismo miércoles, mientras que la disponibilidad oficial en tiendas físicas arrancará a partir del próximo viernes 18 de septiembre.