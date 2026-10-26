iPad mini con pantalla OLED: precio en México y fecha de preventa oficial

Los lanzamientos de Apple continúan y este lunes han mostrado al nuevo la renovación de una de sus tabletas populares: el iPad Mini que da un salto importante en tecnología al incorporar pantalla OLED y, con ello, dar un vistazo de lo que vendrá en los próximos días.

La nueva iPad Mini usará el chip A20 Pro y, por primera vez en esta línea, resistencia contra el agua y el polvo con certificación IP67.

A pesar de mantener su tamaño compacto, el nuevo dispositivo aprovecha bordes un 24% más delgados para integrar una pantalla de 8.5 pulgadas. Además, el grosor se redujo a solo 5.4 mm, convirtiéndola en la versión más delgada y ligera jamás construida.

Principales cambios y novedades del iPad Mini OLED

Pantalla OLED más brillante: Ofrece tonos negros más profundos, colores más vivos y un brillo máximo que duplica al modelo anterior. Incluye la opción de acabado nano-texturizado para reducir reflejos en exteriores.

Ofrece tonos negros más profundos, colores más vivos y un brillo máximo que duplica al modelo anterior. Incluye la opción de acabado nano-texturizado para reducir reflejos en exteriores. Potencia con chip A20 Pro: Fabricado con arquitectura de 2 nanómetros para acelerar el rendimiento, pero además adaptado para aprovechar la inteligencia artificial.

Fabricado con arquitectura de 2 nanómetros para acelerar el rendimiento, pero además adaptado para aprovechar la inteligencia artificial. Cámara frontal en posición horizontal: La lente de 12 MP con Encuadre Centrado ahora se ubica en el borde largo de la pantalla.

La lente de 12 MP con ahora se ubica en el borde largo de la pantalla. Conectividad: Estrena los chips N1 y C2, habilitando redes Wi-Fi 7, Bluetooth 6 .

Preventa y disponibilidad en México del iPad Mini OLED

La preventa de la nueva iPad mini dará inicio de forma oficial este miércoles 28 de octubre a través de la Apple Store en línea y la aplicación oficial. Las primeras entregas y la disponibilidad en tiendas físicas comenzarán a partir del viernes 6 de noviembre.

Precios de la nueva iPad mini en México

El dispositivo llega al mercado mexicano en los colores Medianoche y Blanco Estelar, con las siguientes configuraciones y pagos a meses sin intereses en la tienda oficial: