Zabbix 8.0: observabilidad conectada con IA y detección de fallas antes de que el cliente llame

Zabbix presentó en su Summit global el prelanzamiento de Zabbix 8.0. Según Alexei Vladishev, fundador y CEO global de la compañía, la versión permitirá a las organizaciones anticipar problemas en sus aplicaciones, identificar su causa raíz y consultar su operación con herramientas de inteligencia artificial. Todo esto sin armar un stack de observabilidad con componentes de distintos proveedores. La versión 8.0 RC2 ya está disponible para pruebas.

Lo que ganan las empresas

Los equipos de TI podrán saber por qué una aplicación está lenta incluso antes de que el cliente llame. También reducirán la saturación de alertas al ver solo las causas raíz, y podrán conectar su monitoreo al modelo de IA que prefieran.

APM con OpenTelemetry

Zabbix 8.0 incorpora soporte nativo de JSON y compatibilidad con OpenTelemetry, lo que le da capacidades de monitoreo del rendimiento de aplicaciones (APM). Un nuevo menú, APM, reúne trazas, métricas y registros. Cada traza desglosa una transacción de usuario: el tiempo en la solicitud HTTP, el middleware y las consultas a la base de datos. Así, las empresas ubican el cuello de botella sin revisar sistema por sistema.

Procesamiento complejo de eventos

Un nuevo motor analiza el flujo de problemas y resalta las causas raíz en lugar de los síntomas. Admite reglas sobre eventos individuales, series de eventos y ventanas de tiempo. Por ejemplo, si un dispositivo genera más de cien eventos por minuto, puede combinarlos en uno o marcar los demás como síntomas del primero.

IA mediante el servidor MCP

El servidor MCP, disponible para descarga, conecta la API de Zabbix con las herramientas de IA del mercado. Zabbix será compatible con modelos públicos o privados y estos modelos podrán conectarse hacia Zabbix. La versión 8.0 también permite vigilar el gasto en IA con proveedores como OpenAI y Anthropic.

TI, OT e infraestructura

La plataforma es universal y sirve para casos de TI, OT e infraestructura, además de APM. Cubre hardware, Kubernetes, contenedores y nubes públicas y privadas.

Rendimiento

Zabbix 8.0 es un orden de magnitud más rápido que la 7.4. En una prueba publicada por Vladishev, una laptop ejecutando todo el sistema alcanzó 1.4 millones de métricas por segundo.

"Zabbix 8.0 es un salto gigante hacia adelante. Queremos que las organizaciones sepan qué ocurre, por qué ocurre y cuál es su impacto, con una solución integrada y abierta", afirmó Alexei Vladishev, CEO global de Zabbix.

Disponibilidad

La versión final se espera en la primera semana de noviembre, junto con una aplicación móvil gratuita para iOS y Android. La hoja de ruta está en zabbix.com/roadmap.

Luciano Alves, CEO de Zabbix LATAM, dará más información sobre Zabbix 8.0 en el próximo evento de la compañía en la Ciudad de México, Zabbix Forum México 2026, que se llevará a cabo el 4 de noviembre.