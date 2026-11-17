A unas horas del lanzamiento de Grand Theft Auto VI, la nueva entrega de Rockstar Games se ha llevado la nominaciones más importantes para la ceremonia de los The Game Awards 2026. El listado se dio a conocer este martes cuando el mundo espera poder jugar con el nuevo título.

El esperado proyecto de Rockstar Games encabeza la categoría principal a Juego del Año (GOTY), donde se medirá ante el regreso de Leon S. Kennedy en Resident Evil Requiem, la aventura de espionaje 007 First Light, la propuesta de acción Control Resonant, el frenético Phantom Blade Zero y el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Además de aspirar al máximo galardón de la noche, GTA VI figura en rubros clave como Mejor Dirección, Narrativa, Dirección de Arte, Banda Sonora, Diseño de Audio, Mejor Juego de Acción/Aventura y Mejor Actuación gracias al trabajo de Manni L. Perez. De cerca le sigue Control Resonant, que también destaca en múltiples ternas técnicas y narrativas, consolidándose como uno de los rivales más fuertes de la edición.

Nintendo lidera el conteo global con 12 nominaciones repartidas entre sus distintas franquicias y proyectos, superando a Capcom, que suma 11 menciones impulsadas por el éxito de Resident Evil Requiem, así como a PlayStation y Annapurna Interactive, ambas empatadas con nueve candidaturas cada una.

La gala también reflejará el cruce cada vez más estrecho entre los videojuegos y el entretenimiento audiovisual en la categoría de Mejor Adaptación, donde compiten producciones como la segunda temporada de Fallout, Cyberpunk: Edgerunners 2, Mortal Kombat II, The Super Mario Galaxy Movie y Resident Evil.

En la categoría de Juego Más Esperado la contienda será entre The Witcher 4, God of War Laufey, Fable, Final Fantasy VII Revelation y Resident Evil Veronica perfilándose como los grandes protagonistas de los próximos años.

¿Cuándo se realizarán los GOTY 2026?

La ceremonia de premiación se realizará el próximo 10 de diciembre y podrá ser vista por las plataformas digitales.