Éxito total: la venta nocturna de Zelda Ocarina of Time llena tiendas en México y el mundo

La venta nocturna de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2, ocurrida en la madrugada de este jueves 5 de noviembre, dejó escenas que han generado miles de reacciones en las redes sociales: desde Japón, pasando por España, Nueva York y México, la gente hizo fila para comprar físicamente un videojuego en tiempos donde algunos quieren convertir todo al formato digital.

Mientras que Sony quiere acabar con el disco físico a partir del 2028, largas filas en tiendas Nintendo en el mundo, así como en vendedores autorizados, demostraron que para un producto ampliamente esperado, los jugadores están dispuestos a comprarlo en formato físico.Una madrugada de nostalgia por Zelda

Las imágenes en redes sociales exhibieron desde el 4 de noviembre que la nueva entrega de Zelda era altamente esperada. Si bien se aguardaban grandes filas en la tienda de Nueva York, donde en el lanzamiento de la Switch 2 hubo largas esperas, en la Ciudad de México se presentó un fenómeno similar.

Aunque cada vez quedan menos tiendas de videojuegos de nicho, como GamePlanet, los gamers asistieron desde antes de que el resto de los locales abrieran en los centros comerciales para iniciar la espera en todo el territorio mexicano.

La misma situación se presentó en Washington, en sucursales de GameStop, y en Argos de Londres, en Tottenham Court Road. En España también se registraron grandes filas para la compra a medianoche.

Aunque las cifras oficiales de ventas no se han dado a conocer, todo indica que el lanzamiento para Nintendo Switch 2 ha sido un éxito rotundo.

Más que una compra

Para muchos asistentes, la copia física no es solo un formato de distribución: es un objeto de colección, una garantía de conservación y parte del ritual del comunidad gamer. Aunque el juego estaba disponible en la eShop de Nintendo, los usuarios no querían perderse la experiencia.

La noche de Ocarina of Time demostró que hay un importante número de jugadores dispuestos a esperar y hacer filas con tal de conservar el cartucho en su propiedad y no depender de una licencia digital.