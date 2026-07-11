¿Vale la pena gastar más? Las diferencias clave entre las ediciones de GTA VI

Después de que Rockstar Games confirmó que GTA VI llegará en dos ediciones, una de las preguntas más repetidas entre los jugadores ha sido si realmente vale la pena gastar más dinero por la Edición Ultimate.

A primera vista ambas parecen muy similares porque incluyen exactamente el mismo videojuego. Sin embargo, la diferencia está en el contenido adicional que acompaña a cada versión.

Mientras la edición estándar apuesta por ofrecer únicamente la experiencia principal, la Ultimate suma vehículos, armas, ropa y varias opciones de personalización.

Rockstar Games confirmó que GTA VI llegará en dos ediciones con diferencias en contenido y precio. X @RockstarGames

La historia será exactamente la misma en ambas versiones de GTV VI

Lo primero que hay que aclarar es que ninguna edición ofrece ventajas dentro de la campaña principal.

No habrá misiones exclusivas, capítulos adicionales ni acceso anticipado a la historia por comprar la versión más cara.

Es decir, quienes adquieran la Edición Estándar podrán recorrer Vice City, conocer la historia de Jason y Lucía y completar toda la campaña sin perder contenido narrativo.

La diferencia entre ambas versiones está únicamente en los artículos adicionales que Rockstar preparó para quienes quieran personalizar más su experiencia.

La Edición Ultimate de GTA VI incluye vehículos exclusivos, ropa, armas y opciones de personalización. X @RockstarGames

¿Qué incluye la Edición Ultimate de GTA VI?

La Edición Ultimate está pensada para los jugadores que disfrutan coleccionar objetos exclusivos y modificar tanto a sus personajes como a sus vehículos.

Entre los contenidos adicionales confirmados por Rockstar se encuentran:

Vehículos exclusivos

Vapid Dominator Buggy (1967).

Grotti Cheetah (1995).

Vapid Ganado Retro para el refugio de Jason.

Cuatro vehículos clásicos exclusivos.

Lancha Shitzu Squalo con un diseño especial en tonos azul y rosa.

Talleres y personalización

Acceso al garaje Paradise.

Entrada a Rideout Customs, ubicado en Vice City.

Modificaciones especiales para vehículos todoterreno en One-Eyed Willie's, en Lago Leonida.

Armas exclusivas

Revólveres Hawk & Little Morgan.

Diseños especiales para las pistolas Girardi ES9 de Jason y Klose K17 de Lucía.

Ropa y accesorios

Atuendos inspirados en el estilo clásico de Vice City.

Colección de ropa basada en Macca, el caimán de un programa de televisión dentro del juego.

Acceso a la tienda Stock 305.

Prendas de la colección Sara's.

Entrada al estudio Electric Fang Tattoo, con más de 50 tatuajes exclusivos.

Contenido adicional

Acceso a los golpes del complejo PTT Youngin$.

Rockstar ha dejado claro que todos estos elementos son opcionales y están enfocados en ampliar las opciones de personalización, no en ofrecer ventajas dentro de la historia.

La historia principal de GTA VI será la misma sin importar la edición que elijan los jugadores. X @GamingCentral26

La Edición Estándar también tendrá recompensas

Elegir la versión básica no significa quedarse sin contenido extra.

Los jugadores que reserven cualquiera de las dos ediciones antes del 20 de noviembre recibirán el paquete Vintage Vice City, que incluye:

Vapid Stanier (1955).

Garaje Shore Court.

Traje de lino pastel para Jason.

Minivestido rojo de lentejuelas para Lucía.

Peinados exclusivos para ambos personajes.

Patrón especial para armas.

Un mes de GTA+ sin costo adicional.

Este paquete estará disponible tanto para quienes compren la edición estándar como para quienes opten por la Ultimate.

Quienes reserven GTA VI antes del 20 de noviembre recibirán el paquete Vintage Vice City y un mes de GTA+. X @rockstationonx

¿Cuánto cuesta cada edición de GTA VI?

Rockstar anunció que el juego llegará con dos precios oficiales para Xbox Series X|S y PlayStation 5.

Edición Estándar: 80 dólares. (1,399 pesos mexicanos)

80 dólares. (1,399 pesos mexicanos) Edición Ultimate: 100 dólares. (1,799 pesos mexicanos)

En el caso de PlayStation 5, al sumar los impuestos digitales, los precios aproximados en México quedan de la siguiente manera:

Edición Estándar: alrededor de 1,700 pesos.

alrededor de 1,700 pesos. Edición Ultimate: cerca de 2,100 pesos.

La diferencia entre ambas versiones es de aproximadamente 400 pesos mexicanos.

Con este anuncio también quedó descartado el rumor de que GTA VI sería el videojuego más caro de la historia. El precio base de 80 dólares ya había sido alcanzado anteriormente por otros lanzamientos recientes.

La diferencia entre la Edición Estándar y la Ultimate de GTA VI está en los extras de personalización, no en la campaña. X @viewsfrance

Entonces, ¿qué edición de GTA VI conviene comprar?

Si tu objetivo es disfrutar la historia principal y conocer todo lo que ofrecerá Vice City, la Edición Estándar será suficiente. Tendrás acceso a la campaña completa y también recibirás las recompensas por preventa.

En cambio, si acostumbras pasar decenas de horas explorando el mapa después de terminar la historia, coleccionando vehículos, personalizando armas y modificando el aspecto de tus personajes, la Edición Ultimate ofrece una mayor cantidad de contenido para aprovechar desde el primer día.

Por ahora, Rockstar no ha anunciado beneficios que cambien la experiencia de juego o den alguna ventaja frente a quienes compren la versión básica.

La principal diferencia sigue estando en los artículos cosméticos y las opciones de personalización, por lo que la decisión dependerá de cuánto valor le des al juego.