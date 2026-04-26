El fenómeno Substack: cómo funciona la plataforma que te paga por escribir

En un ecosistema digital dominado por videos cortos, bailes virales y algoritmos que deciden qué debemos leer, ha surgido un refugio que parece ir a contracorriente: Substack. Pero, ¿qué es esta plataforma y cómo funciona?

No es solo una herramienta tecnológica; es la respuesta a una crisis de atención y de modelo de negocio que ha golpeado al periodismo y a la creación de contenido durante la última década.

En lugar de luchar por un "like" fugaz en una red social, Substack propone algo revolucionario por su sencillez: la conexión directa entre un escritor y su lector a través del buzón de correo electrónico, un espacio íntimo que creíamos conquistado por el spam pero que hoy vive un segundo aire.

Fundada bajo la premisa de que "lo que lees importa", Substack ha logrado democratizar la posibilidad de vivir de la escritura sin pasar por el filtro de los grandes medios de comunicación o la tiranía de la publicidad programática.

La idea es simple: un autor crea un boletín (newsletter), los lectores se suscriben y, si el contenido es lo suficientemente valioso, pagan una cuota mensual por recibirlo.

No hay anuncios que interrumpan la lectura, no hay algoritmos que escondan tus publicaciones si no usas el hashtag de moda; solo existe la palabra y la comunidad que se construye alrededor de ella.

¿Qué es Substack? Substack

¿Qué es exactamente Substack?

Substack es la intersección perfecta entre un blog tradicional, una lista de correos y una plataforma de suscripción como Patreon; es una infraestructura diseñada para que cualquier persona con algo que decir pueda montar su propia "editorial" en cuestión de minutos, con todas las herramientas de pago, diseño y distribución incluidas.

En Substack, tú eres el dueño de tu lista de correos (tu base de datos). Si mañana decides irte, puedes exportar esa lista y llevarte a tus suscriptores a cualquier otra parte. Este concepto de soberanía digital es lo que ha provocado la migración masiva de periodistas independientes.

¿Quiénes utilizan Substack?

Periodistas independientes que buscan libertad editorial

Expertos técnicos que comparten análisis profundos de mercado o tecnología

Podcasters que quieren ofrecer episodios exclusivos a sus fans

Artistas y dibujantes que utilizan la función de "Comics" para publicar novelas gráficas

Curadores de contenido que filtran lo mejor de la web para sus lectores

Substack Canva

¿Cómo funciona Substack?

Interfaz: Substack ofrece un editor de texto limpio, similar a lo que verías en Google Docs. Permite insertar imágenes, videos, encuestas, audios y botones de suscripción con facilidad. Una vez que terminas tu artículo, tienes dos opciones principales: publicar en la web o enviar por correo. Notes: es una función similar a una red social de microblogging donde los escritores pueden compartir citas, pensamientos cortos, recomendaciones y enlaces. Al funcionar como un feed, los autores pueden interactuar entre sí y ser descubiertos por lectores que aún no los siguen. Audio y video: la plataforma permite alojar podcasts y ofrece herramientas para distribuir los episodios a aplicaciones como Apple Podcasts o Spotify; así mismo, ya permite a los creadores publicar vlogs o cursos en video directamente en sus boletines. Modelo de suscripción: como autor, puedes decidir qué contenido es gratuito y cuál es "Premium". El contenido de pago funciona con una suscripción, usualmente no más de 100 pesos mexicanos al mes. Substack se encarga de todo el procesamiento de pagos a través de Stripe, cobrando una comisión del 10% de tus ingresos. Si tu contenido es 100% gratuito, la plataforma no te cobra absolutamente nada por el servicio de alojamiento o envío de correos. Vender comunidad: los autores exitosos no solo venden texto; venden comunidad. Algunos beneficios comunes para suscriptores de pago incluyen: acceso a la sección de comentarios, hilos de chat exclusivos en la app, participación en preguntas y respuestas en vivo y archivos históricos completos del boletín.

¿Cómo funciona Substack? Substack

Guía para empezar en Substack:

Define tu nicho y propuesta de valor; los boletines más exitosos son aquellos que resuelven un problema, informan sobre un tema muy específico o entretienen con una voz única.

Elige un nombre atractivo para tu Substack y diseña un logo sencillo.

Tu primer artículo debe ser una "carta de bienvenida" donde expliques quién eres, de qué vas a hablar, con qué frecuencia vas a publicar y por qué es importante que se suscriban (aunque sea gratis al principio).

Sé consistente, la irregularidad es el enemigo número uno de la retención de suscriptores.

Sigues siendo el responsable de promocionar tu trabajo en otros canales para alimentar la base de datos.

Substack puede ser la herramienta para darle voz a tus pensamientos y conocimientos en el mundo digital, no requiere inversión inicial, respeta tu propiedad intelectual y te da las llaves de tu propio negocio digital.